Samsung prévoit de lancer des téléphones mobiles avec des appareils photo de 600 mégapixels

Les grands appareils photo 600MP pourraient devenir une réalité le plus tôt possible.

Les rêves doivent se réaliser et Samsung est créer un appareil photo épique pour les smartphones qu’aucune entreprise ne l’a probablement soulevé. Et c’est que la firme coréenne pourrait mettre en œuvre dans un avenir pas si lointain objectifs avec 600 MP. Cela semble impensable, non? Eh bien, c’est réel et ce n’est plus la première fois que nous en parlons.

Comme l’a révélé l’informateur populaire Univers de glace, Samsung travaillerait vraiment sur un capteur de ce calibre, bien qu’il semble plus être un objectif à atteindre qu’un fait tangible à court terme. Dans le document partagé par Ice Universe, vous pouvez également lire le possibilités et problèmes que pourraient-ils offrir capteurs massifs aux smartphones.

Une épaisseur démesurée

Comme l’expliquent nos confrères d’Android Authority, que Samsung ait inclus un capteur 600 MP dans leurs téléphones signifierait utiliser un capteur d’une épaisseur de 22 millimètres, presque trois fois plus que le Galaxy S20 et occupant une grande partie de l’arrière du terminal.

L’image divulguée suggère que la société coréenne continuez avec votre petit et grand projet de pixels, les deux sont nécessaires pour offrir un objectif commun de 600 MP qui contrôle la zone et la bosse de la caméra. En ce sens, Samsung souligne que, en complément, des capteurs plus grands amélioreraient la capture vidéo à des résolutions 4K et 8K, ainsi que la qualité de l’image recadrée.

En soi, la diapositive ne garantit pas que Samsung fonctionne avec des appareils photo mobiles de 600 MP, car ces objectifs pourrait être destiné à d’autres appareils, bien que personne ne doute du défi que cela représente et à quel point Samsung aime les défis. La preuve incontestable est leur audace avec les téléphones pliables. Nous continuerons à rendre compte de cet incroyable projet de caméra d’une autre planète.

