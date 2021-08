Samsung présente la première puce 5 nm pour les wearables, pour alimenter la prochaine série Galaxy Watch 4

11 août 2021 16:45:21 IST

Samsung a introduit un nouveau processeur, nommé Exynos W920, pour ses futurs appareils portables. Selon sa déclaration, la nouvelle puce de Samsung est la première à être basée sur un nœud de processus ultra-violet extrême (EUV) avancé de 5 nanomètres (nm) et intègre un modem LTE.

Le nouveau processeur Exynos W920 est livré avec deux cœurs Arm Cortex-A55 pour des performances élevées écoénergétiques et un GPU Arm Mali-G68 pour des performances CPU et graphiques améliorées. Sur le plan graphique, les performances de la nouvelle puce seraient 20 fois meilleures que celles du processeur précédent pour les wearables.

Il prend en charge des lancements d’applications plus rapides, une interface utilisateur graphique 3D et un écran qHD.

À propos de l’Exynos W920, Harry Cho, vice-président du marketing System LSI chez Samsung Electronics, a déclaré : « Les appareils portables comme les montres intelligentes ne sont plus seulement un gadget sympa à avoir. Ils font désormais partie intégrante de nos modes de vie pour vous garder en forme, sûr et alerte. Avec l’Exynos W920, les futurs appareils portables pourront exécuter des applications avec des interfaces utilisateur visuellement attrayantes et des expériences utilisateur plus réactives tout en vous permettant de rester connecté en déplacement grâce au LTE rapide ».

Le système sur puce a le plus petit package, qui comprend l’Exynos W920, le circuit intégré de gestion de l’alimentation (PMIC), le LPDDR4 et la carte multimédia intégrée (eMMC). Il peut contenir de grosses batteries tout en conservant un look élégant.

Il sera également doté d’une fonctionnalité d’affichage permanent améliorée qui activera un processeur d’affichage dédié à faible consommation, le Cortex-M55, pour réduire la consommation d’énergie de l’affichage.

Le processeur prend également en charge un modem 4G LTE Cat.4 et un système mondial de navigation par satellite (GNSS) L1 pour suivre la distance, la vitesse et l’altitude pendant les activités de plein air. La puce sera également équipée du support du nouveau système d’exploitation smartwatch qui résultera de la collaboration de Samsung et de Google.

Le Samsung Exynos W920 alimentera la série Galaxy Watch 4, qui devrait être lancée dans le monde aujourd’hui lors de l’événement Galaxy Unpacked, qui devrait commencer à 19h30 IST.

A lire aussi : Comment regarder l’événement Samsung Galaxy Unpacked EN DIRECT aujourd’hui à 19h30 IST

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂