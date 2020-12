Samsung présente GameDriver pour convertir son «  produit phare  » en téléphones mobiles pour jouer

Samsung continue de faire confiance au monde des jeux vidéo et présente désormais GameDriver pour améliorer les performances «gaming» de ses téléphones Galaxy.

Ils n’ont pas fini de décoller le mobile le jeu sur la plateforme Android, et honnêtement ce n’est pas quelque chose qui me surprend car je commente depuis un certain temps 45Secondes.fr sur son (pas) besoin, analysant un peu ce concept « roman » plus largement défendu par les entreprises chinoises et ses marques retombées.

D’une certaine manière, un mobile le jeu ce n’est rien d’autre que un haut de gamme avec un design criard et des lumières colorées, il était donc logique qu’une marque ait brisé le paradigme tournant leur téléphones phares sur mobile pour jouer, en les équipant simplement d’accessoires et de logiciels spécifiques à l’environnement jeu vidéo.

Nous disons comment ne pas Samsung, toujours déterminée à mettre sa patte dans chaque niche du marché mais a été prudente à cet égard, en gardant ses téléphones portables plus performants sans dénomination ni frères le jeu, mais en signant des accords importants avec Epic Games ou Microsoft en plus de incorporer un Lanceur de jeux et logiciel conçu pour augmenter les performances et ajouter des options de base pour le plus grand nombre de joueurs.

Il y a quelques semaines en effet, le Galaxy Store se présentait repensé parier sur le jeu vidéo, et suite à une présentation timide de nos confrères de xda-développeurs, nous pouvons vous montrer la nouvelle application GameDriver que Samsung a créée pour améliorer les performances de leurs mobiles dans des environnements le jeu.

C’est un logiciel entièrement gratuit, compatible avec la plupart des appareils Samsung Galaxy et qui vient confirmer que les jeux sont une partie fondamentale de l’expérience d’un mobile Samsung, offrant des mises à jour pour le GPU du terminal et avec eux des améliorations axées sur performances graphiques:

L’optimisation des pilotes GPU et le meilleur des mises à jour de pilotes sont un domaine clé pour tirer pleinement parti des capacités matérielles et maintenir les performances optimisées d’un processeur graphique.

Apparemment, ce développement découle d’un étroite collaboration avec Google lui-même et les principaux fournisseurs de GPU du secteur, notamment ARM et Qualcomm, en plus de multiples partenaires experts dans le monde des jeux vidéo tels que ChuckleFish, Crytek et Unity.

Ainsi, les mobiles Samsung auront désormais pilotes mis à jour et spécifiquement optimisés pour tirer le meilleur parti du GPU pour la meilleure expérience le jeu dans Des titres comme Call of Duty: Mobile, Black Desert et Fortnite, certains d’entre eux avec des accords de collaboration spécifiques avec Samsung.

Il semble qu’ils soient corrects dans Samsung, qui déjà dans le GameDev de 2016 reconnu les smartphones comme plus grande plate-forme de jeux vidéo au monde, déclarant qu’ils consacreraient une grande partie de leurs ressources à tirer le meilleur parti de cette symbiose entre jeux vidéo et mobiles, sans devenir fou comme on l’a vu lors du lancement d’appareils le jeu avec stridences et LED.

Samsung n’est pas la seule marque à parier désormais sur des solutions similaires, car nous en avons vu d’autres comme Xiaomi ou OPPO incorporer boosters de jeu à leurs mobiles, une pratique qui continuera sûrement à se répandre maintenant que Game Pass Ultimate ou Stadia sont là pour rester.

