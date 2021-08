Samsung présente des prototypes de Galaxy Fold à double pli

Un Galaxy Fold plié deux fois était l’un des points forts de Samsung au salon IMID 2021. Déplié, les utilisateurs ont une tablette OLED de 7,2 pouces dans les mains. Et avec d’autres prototypes, Samsung a montré où le voyage des pliables pourrait mener.

Les pliables actuels de Samsung ne peuvent être ouverts qu’à un seul endroit. Un prototype à l’IMID 2021 (International Meeting for Information Displays), quant à lui, possède deux charnières auxquelles sont suspendus des écrans OLED. L’avantage : une fois dépliée, l’utilisateur tient une tablette de 7,2 pouces dans ses mains. Samsung appelle cela un appareil « multipliable » appelé « Flex In & Out ». La question de savoir si et quand il y aura un tel appareil à vendre est dans les étoiles.





Un pliable pour l’Arctique

Un autre élément exposé de Samsung Display était un écran OLED de 7,6 pouces, particulièrement insensible au froid. Même après 30 000 pliages à moins 20 degrés Celsius, l’écran fonctionnait toujours. Apparemment, Samsung veut montrer que les smartphones pliables sont plus résistants. Un Galaxy Fold Arctic Edition n’est probablement pas à prévoir.





Enceinte intelligente avec écran rabattable

Enfin, Samsung a présenté un haut-parleur intelligent avec un écran OLED flexible de 12,4 pouces. L’écran est tendu autour du haut-parleur et peut être déplié si nécessaire. Ensuite, plus d’informations peuvent être vues, la démo de Samsung montre un entretien avec un médecin dans lequel l’utilisateur discute des résultats de son examen avec le médecin.





Les prototypes ne seront pas forcément disponibles à la vente sous cette forme ou pas du tout. Ce sont des concepts sur lesquels Samsung travaille.