in

Partager

Samsung a déposé des brevets auprès de l’OMPI (Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle) pour un terminal à écran transparent enroulable.

Après avoir passé une décennie à développer des écrans pliables, Samsung a enfin vu ses efforts récompensés en 2021, année où il a dominé le marché des terminaux pliables, avec une part de marché de 90 %, grâce aux Galaxy Z Fold 3 et Galaxy Z Flip 3.

Mais, le géant coréen ne s’arrête pas développer des technologies nouvelles et innovantes pour de nouveaux appareils et une bonne preuve en est que, comme on peut le lire dans le média spécialisé SamMobile, Samsung prépare un mobile transparent qui s’enroule.

Ce serait le mobile enroulable et transparent de Samsung

Samsung a récemment déposé des brevets auprès de l’OMPI (Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle) d’un terminal avec écran transparent enroulable.

Comme vous pouvez le voir dans les croquis de ces brevets, que nous vous laissons ci-dessous, le fabricant coréen travaille sur deux conceptions pour ce mobile, l’une dans laquelle le panneau enroulable sort par le côté et un autre à l’est se déplie verticalement.

Sur les deux appareils, la partie de l’écran qui s’affiche est transparenteune fonctionnalité qui pourrait permettre utiliser ces bornes avec des applications RA (Réalité Augmentée).

Pour le moment, ce n’est qu’une esquisse et il n’y a pas de données, du moins pour l’instant, qui garantissent que ce type de mobile enroulable transparent se matérialise en un véritable appareil. Dans l’hypothèse où ce nouveau type de mobile serait fabriqué, Samsung devrait reprendre la fabrication de panneaux OLED transparentsce qui n’avait pas été fait depuis 2016.

Samsung Galaxy Z Fold 4 : 6 fonctionnalités que nous espérons voir dans le nouveau mobile pliable de Samsung

De plus, d’autres fuites récentes révèlent également que Samsung pourrait travailler sur un troisième appareil pliable qui serait lancé avec le Galaxy Z Fold 4 et le Galaxy Z Flip 4 dans le déballage du mois d’aoûtmais il n’aurait pas cette nouvelle technologie d’écran transparent et enroulable.

Rubriques connexes: Samsung Galaxy Z

Partager

Inscrivez-vous à Disney+ pour 8,99 euros et sans permanence

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂