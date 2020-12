Samsung pourrait sortir trois smartphones pliables en 2021

Samsung lancera trois modèles pliables sur le marché l’année prochaine. Apparemment, il s’agit du Galaxy Z Flip 2, du Galaxy Z Fold 3 et du Galaxy Z Fold Lite – les premières informations sur leurs écrans sont maintenant apparues.

En plus de deux successeurs aux modèles actuels, le Galaxy Z Fold Lite 2021 devrait également être un pliable relativement peu coûteux. Le site Web sud-coréen The Elec a publié des informations initiales sur les écrans des appareils.

Ce sont les dimensions d’affichage présumées des trois pliables

L’Elec obtient ses informations de la société de recherche UBI Research. Cela prétend avoir découvert que Samsung Display travaille actuellement sur trois panneaux OLED pliables pour smartphones. le Galaxy Z Flip 2 recevra un écran intérieur de 6,7 pouces et un écran externe de 3 pouces. Par rapport au Galaxy Z Flip, la taille de l’écran intérieur resterait la même, l’écran extérieur serait 1,1 pouces plus grand.

le Galaxy Z Fold 3 Selon The Elec, il aura un écran intérieur de 7 pouces et un écran de 4 pouces à l’extérieur. Le smartphone pliable serait donc plus compact que son prédécesseur, les dimensions d’affichage du Galaxy Z Fold 2 sont de 7,6 pouces pour l’intérieur et de 6,2 pouces pour l’écran extérieur.

Le Galaxy Z Fold 3 devrait également avoir un appareil photo sous l’écran et peut être utilisé avec le stylet de Samsung. Selon The Elec, Samsung a dû augmenter l’épaisseur de la couche de verre pour que l’utilisation du stylet ne laisse aucune trace visible sur l’écran pliable. L’épaisseur du verre du Galaxy Z Fold 2 n’est que de 30 micromètres, avec le Galaxy Z Fold 3, la couche doit avoir 60 voire 100 micromètres d’épaisseur. Cela rendrait le verre moins flexible, mais il pourrait mieux résister à la pression d’un stylet.

Au Galaxy Z Fold Lite Il s’agit probablement d’une version économique du Galaxy Z Fold 3. Les appareils ne diffèrent pas en termes de dimensions d’affichage, mais la version allégée offrira moins de fonctionnalités.

Date de sortie des pliables

Comme Samsung n’a pas encore confirmé l’existence des trois smartphones pliables, il n’y a pas non plus de date de sortie officielle. Selon UBI Research, le Galaxy Z Fold Lite apparaîtra au premier trimestre 2021. Le Galaxy Z Flip 2 et le Galaxy Z Fold 3 suivront au troisième trimestre 2021.