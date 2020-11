Samsung pourrait ne pas lancer la série Galaxy Note 21 l’année prochaine: rapport

Tendance FP16 nov.2020 16:51:48 IST

Si l’on en croit les fuites et les rumeurs, Samsung pourrait ne pas continuer à faire progresser sa série Galaxy Note. Plusieurs pronostiqueurs ont récemment révélé que la société sud-coréenne pourrait ne pas introduire de successeur au Samsung Galaxy Note 21 et au Samsung Galaxy Note 20 Ultra. Dans un tweet récent, le pronostiqueur Max Weinbach a répertorié tous les produits phares de Samsung attendus en 2021. Cependant, il n’y a aucune mention du Galaxy Note 21 et du Galaxy Note 21 Ultra.

Selon Max Weibach, Samsung devrait lancer S21 FE, S21, S21 +, S21 Ultra, Z Fold 3, Z Flip 3, Z Fold FE. Il a également déclaré que trois de ces sept smartphones prendraient en charge le S Pen.

3 de ces appareils prendront en charge SPen. – Max Weinbach (@MaxWinebach) 15 novembre 2020

Le célèbre pronostiqueur Ice Universe a également tweeté qu’il n’y avait actuellement aucune information sur le développement de la série Samsung Note 21.

Un indice inhabituel: il n’y a actuellement aucune information sur le développement de la série Note21. pic.twitter.com/RBzzwsg8Cg – Univers de glace (@UniverseIce) 15 novembre 2020

Selon un rapport par SamMobile, les informations sur le développement des smartphones apparaissent généralement au moins six à huit mois avant le lancement officiel. Il est possible que Samsung ne dévoile pas la série Galaxy Note 21 en 2021.

La semaine dernière, Ice Universe a déclaré que le Samsung Galaxy S21 Ultra viendrait avec un support pour le stylet S Pen. Les images de référence de deux autres smartphones de la série Samsung Galaxy S21 – le Galaxy S21 et le Galaxy S21 Plus ont également été partagées par le pronostiqueur.

Samsung va lance la série Galaxy S21 le 14 janvier. La pré-commande des smartphones débutera à partir de la date de lancement, tandis que les appareils seront mis en vente à partir du 29 janvier.

Les smartphones de la série Samsung Galaxy S21 sont susceptibles d’être disponibles en noir, blanc, gris, argent, violet et rose.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂