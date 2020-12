Samsung pourrait copier l’une des idées les plus controversées d’Apple

Pas de chargeur ni d’écouteurs dans la boîte avec le nouveau Galaxy S21: Samsung veut suivre les traces d’Apple.

Apple a sorti l’iPhone 12 sans chargeur, y compris la boîte. Peu de temps après, Samsung s’est moqué d’Apple pour cela. Maintenant, il semble être Samsung celui qui n’inclura pas de chargeur avec ses nouveaux mobiles haut de gamme.

Nous avions déjà reçu des indices indiquant la possibilité que le nouveau Galaxy S21 n’inclurait pas de chargeurs dans leurs boîtes. Cependant, maintenant les rumeurs sont plus fortes que jamais après qu’un rapport de certification ait réitéré que les nouveaux terminaux Samsung n’auront pas cet accessoire dans leurs boîtes.

Ni chargeur ni casque à côté du Galaxy S21

Selon le rapport d’approbation, Samsung aurait décidé ne pas inclure l’alimentation à côté des nouveaux terminaux. Et si cela ne suffisait pas, il est indiqué que les écouteurs ne seront pas inclus non plus.

La décision de ne pas inclure les écouteurs n’attire pas beaucoup d’attention, car depuis un certain temps on savait que Samsung avait l’intention d’arrêter d’incorporer cet accessoire.

Il est plutôt surprenant que Samsung a décidé de changer de stratégie concernant le chargeur, quelques mois seulement après avoir critiqué Apple pour faire de même avec les derniers modèles d’iPhone revendiquant des arguments en faveur de l’environnement.

Dans tous les cas, il est clair que cette décision ne rendra pas tous les futurs acheteurs heureux du nouveau Galaxy S21, d’autant plus qu’on parle de mobiles dont les prix commenceraient à partir de 849 dollars dans le cas du modèle le plus « abordable ». Il faudra voir comment Samsung tente justifier son – apparemment – changement soudain de plans.

