Samsung, pour le Mac M1: la firme prépare sa puce Exynos pour les ordinateurs portables avec Windows 10 en ARM

Apple est actuellement seul dans son engagement envers l’architecture ARM dans les ordinateurs portables et les ordinateurs de bureau, mais cela pourrait changer bientôt, car Samsung travaille déjà sur une version portable de sa puce Exynos.

Des sources proches de l’entreprise indiquent que Samsung présentera cette nouvelle puce au second semestre 2021, et ce sera un modèle «premium» qui s’appliquera à la fois aux ordinateurs portables et aux smartphones.

Le GPU, en collaboration avec AMD

Ces nouvelles puces, qui seront fabriquées avec une photolithographie 5 nm, seraient prêtes à être le cœur du futur Ordinateurs portables basés sur Windows 10 sur ARM, la version du système d’exploitation Microsoft que nous avons déjà vue sur d’autres ordinateurs équipés de processeurs Qualcomm.

Le nouvel Exynos orienté ordinateur portable dont ces données parlent aura également une particularité frappante: le GPU intégré au SoC sera développé en collaboration avec AMD.

Ce ne sera probablement pas la seule alternative que nous verrons au M1 d’Apple: Qualcomm semble également préparer le Puce 8cx de 3e génération pour les ordinateurs portables Windows 10 sur ARM, et l’achat de Nuvia rend son ambition dans ce domaine encore plus claire.

Via | The Korea Economic Daily