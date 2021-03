Samsung possède un appareil photo: 200 mégapixels seront bientôt une réalité

Samsung Exynos prévoit un smartphone Galaxy avec six capteurs et, en tant que protagoniste principal, le nouvel ISOCELL de 200 mégapixels.

Au moins tous les fabricants le reconnaissent déjà, puisqu’ils ont eux-mêmes contribué à la différenciation de la gamme plus prime en utilisant presque strictement la photographie mobile, mais c’est que de nos jours une grande partie du prix d’un smartphone ‘Haut’ c’est dans les caméras et dans le travail de R&D autour de lui.

En fait, GizChina anticipe déjà la prochaine Samsung bouge avec la photographie, puisque le géant sud-coréen pourrait tester un mobile haute performance avec pas moins de 6 capteurs avec une caméra principale de, un œil sur les données … 200 mégapixels!

Les nouvelles proviennent de sources proches de Samsung, tout comme elles proviennent de une vidéo publiée par le compte Twitter de Samsung Exynos, qui a publié textuellement: « Cher obturateur, qu’attendez-vous le plus de l’appareil photo du smartphone? »

Le nouvel ISOCELL 200 MP pourrait être commercialisé par Samsung … Ou aussi ZTE avec son Axon 30 Pro?

Dans la vidéo, vous pouvez apercevoir un nouveau module photographique multi-capteurs, avec un texte qui annonce une résolution gigantesque de 200 mégapixels et une configuration « Six caméras » inconnu à ce jour sur Samsung. Pour couronner le tout, une double caméra frontale est également présentée.

De toute évidence, un tel casting devrait être contrôlé par un nouveau chipset Samsung Exynos qui améliorerait le traitement d’image, sans que nous ayons beaucoup plus de détails que cela taquin qui anticipe les nouvelles.

Pas en vain, un leaker aussi réputé que Univers de glace J’avais déjà commenté il y a quelques mois que Samsung préparait un nouveau capteur ISOCELL avec une résolution jamais vue auparavant, et que cette même année 2021, nous le verrions sur les téléphones mobiles commerciaux.

Cher shutterbug, qu’attendez-vous le plus d’un appareil photo pour smartphone? 📷 pic.twitter.com/HGwmoKYD3V – Samsung Exynos (@SamsungExynos) 22 mars 2021

Le plus curieux est que Samsung ne semble pas être le premier fabricant à explorer 200 mégapixels, et c’est qu’en provenance de Chine on nous parle d’un ZTE Axon 30 Pro qui devrait être présenté très prochainement avec un hypothétique Capteur principal 200MP S5KGND d’origine Samsung, qui aurait une taille de 1 / 1,37 ”et des pixels de 1,28um.

Est-ce le capteur que Samsung Exynos nous attend maintenant? La vérité est que ZTE a déjà annoncé des options telles que le binning, ce qui permettrait réduire la résolution à 12,5 mégapixels pour prendre des photos mieux éclairées dans des conditions de faible éclairage, prise en charge de la double ISO native ou de la vidéo 16K, entre autres.

Il faut également noter qu’en effet, le Samsung Exynos 2100 du Galaxy S21 Il permet déjà de gérer 6 capteurs avec jusqu’à 200 mégapixels de résolution unitaire, alors peut-être que ce ZTE a aussi un chipset Samsung et finalement ce n’est pas un nouveau mobile sud-coréen … Nous devrons rester vigilants!

