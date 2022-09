Samsung perce Apple et le nouvel iPhone 14 avec une publicité particulièrement cinglante

Samsung affirme que si vous achetez un iPhone, vous ne profiterez pas des innovations exclusives de son Galaxy, telles que le design unique et le « mode Flex » du Z Flip4 ou l’appareil photo 108 MP avec « Super Zoom » du S22 Ultra.

À ce stade, au moins les plus fanatiques de cette industrie sauront déjà que la semaine prochaine, le nouvel iPhone 14 sera présenté à l’Apple Park de Cupertino, avec tout le battage médiatique habituel et toute l’attention de pratiquement tout le marché.

Et évidemment, comme chaque année, Samsung est déjà évoqué précédemment étant le rival le plus féroce de ses appareils Galaxy, finalement les seuls à pouvoir tenir tête au catalogue d’Apple au moins en termes de engouement médias et l’acceptation parmi les utilisateurs, étant les porte-drapeaux de la plateforme Android au-dessus même du Pixel réalisé par Google.

Alors, comme nous l’ont dit nos confrères de GSMArena, depuis Samsung a voulu analyser dans une publicité cinglante le lancement du nouvel iPhone, faire savoir aux clients Apple ce qu’ils manquent ne pas avoir l’un des derniers smartphones Samsung.

Avec un slogan comme « Attachez votre ceinture de sécurité »le géant sud-coréen ne montre que le Galaxy Z Flip4 et le Galaxy S22 Ultra dans le clip, étant les deux téléphones les plus proches de l’iPhone 14 en prix, autour de 1 000 euros, nous parlant de ses avantages par rapport au prochain flagship d’Apple.

En fait, Samsung analyse le design unique et les possibilités de ‘mode flexible’ du Galaxy Z Flip4, en plus du Appareil photo principal de 108 mégapixels du Galaxy S22 Ultra avec sa fonction de superzoom, des innovations dont, selon eux, ceux qui achètent un iPhone ne profiteront pas nouvelle génération « Parce qu’ils ne seront pas bientôt disponibles sur les téléphones Apple ».

Samsung affirme que les utilisateurs du nouvel iPhone d’Apple n’apprécieront pas les innovations « pas bientôt disponibles » sur leurs téléphones comme le design unique du Z Flip et le « mode Flex » ou l’appareil photo « Super Zoom » de 108 mégapixels du Galaxy S22Ultra.

C’est encore une simple curiosité, c’est clair, mais c’est toujours intéressant de voir comment les entreprises se mentionnent dans leurs publicités laissant entendre que réellement nécessaire pour justifier les nouvelles générations de leurs appareils et entretenir cette bataille irréelle entre fans qui leur donne un impact.

maintenant il faut attendre la suite mercredi 7 septembre pour découvrir les nouveautés de l’univers Apple en 2022, car ils attendent non seulement l’iPhone 14 mais aussi un nouveau modèle de montre apple et une nouvelle gamme d’iPad Pro que, dans son cas, il pourrait arriver plus tard pour ne pas saturer… On verra!

