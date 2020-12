Samsung parierait sur le plastique pour le nouveau Galaxy S21

Au revoir au verre? Tous les Samsung Galaxy S21 auraient un dos en plastique.

Nous vivons peut-être le derniers jours des mobiles en verre. Tout d’abord, Google a décidé de récupérer l’aluminium avec son dernier Pixel 5, et peut-être que le prochain à abandonner le verre sera Samsung.

Avec le Galaxy Note20 et le Galaxy S20 FE, Samsung a déjà montré qu’il était possible de créer des téléphones haut de gamme en plastique. Maintenant, il semble que l’entreprise aurait décidé d’étendre cette tendance à ses nouvelle série de terminaux haut de gamme supplémentaires, formé par Galaxy S21, S21 + et S21 Ultra.

s21

Le Galaxy S21 aurait un dos en plastique

Les informations proviennent apparemment d’un employé de Samsung qui aurait été impliqué d’une manière ou d’une autre dans le projet en charge du Galaxy S21. Comme en écho Passons au numérique, ledit employé aurait confirmé que chacun des Galaxy S21 aurait un dos en « polycarbonate renforcé », et non en verre comme prévu à l’origine.

Des indications avaient été entendues indiquant la possibilité que le Galaxy S21, le modèle de base de cette famille, ait un dos en plastique, mais rien n’avait été dit sur les modèles les plus chers.

Samsung utilise depuis quelques années le plastique pour façonner le châssis de certains de ses appareils milieu de gamme, à travers ce que la marque elle-même appelle «3D Glasstic», avec une finition proche du verre. Dans l’ensemble, l’accueil du public a été positif, et il ne serait pas surprenant que Samsung ait décidé d’utiliser cette formule pour donner vie à ses nouveaux terminaux de référence.

Dans tous les cas, le la rumeur n’a pas été confirmée, et j’ai peur que ce ne soit pas avant le jour de la présentation de la série Galaxy S21, dont la célébration est prévue le 14 janvier.

