Samsung One UI 5 est désormais officiel : toute l’actualité de la dernière version de la couche

On connaît déjà toute l’actualité concernant One UI 5, la nouvelle version du logiciel de Samsung basée sur Android 13 qui arrivera très prochainement sur le Galaxy.

Profitant de la célébration de sa conférence annuelle pour les développeurs, Samsung a officiellement annoncé la nouvelle version de One UI, One UI 5qui atteindra bientôt les premiers téléphones mobiles de l’entreprise pour offrir aux utilisateurs la possibilité de profiter de l’actualité d’Android 13.

Mais One UI 5 est bien plus qu’Android 13. Comme d’habitude, la société a décidé fournir la nouvelle version de votre couche de personnalisation avec un grand nombre de nouvelles fonctionnalités et de modifications spécifiquement destiné aux modèles qui composent son catalogue. Beaucoup de ces nouvelles fonctionnalités ont été annoncées lors du SDC 2022, et nous allons toutes les passer en revue.

Icônes 3D, écran de verrouillage personnalisable et bien plus encore dans One UI 5

Samsung a annoncé One UI 5 comme un version de leur logiciel visant à donner à l’utilisateur plus de contrôle sur l’apparence de l’interface. Pour ce faire, des changements ont été introduits comme un nouveau écran de verrouillage entièrement personnalisablequi vous permet de choisir le type d’horloge, le fond d’écran et d’autres aspects, avec un appui long sur l’écran de verrouillage lui-même.

L’interface et la manière d’accéder au mode de configuration rappellent beaucoup ce qu’Apple a fait avec iOS 16.

En plus de cela, Samsung présente un nouvelle collection d’icônes dans vos applications, avec un aspect tridimensionnel grâce aux ombres et aux reflets qui n’étaient pas présents dans les éditions précédentes de One UI. Il a également été amélioré moteur de thème dynamique qui a été introduit pour la première fois avec Android 12, donnant la possibilité de choisissez parmi plus de combinaisons de couleurs différentes.

One UI 5 lance également le nouveaux widgets empilésqui économisent de l’espace sur l’écran d’accueil en placer plusieurs widgets dans le même espacepouvant basculer entre eux en glissant vers la droite ou vers la gauche.

Samsung s’est également concentré sur la section confidentialité et sécuritéunifiant les options des deux catégories dans la même section au sein de l’application des paramètres.

One UI 5 introduit également de nouvelles fonctionnalités de santé, notamment le SDK Privileged Health de Samsung, qui donne aux développeurs plus de liberté pour créer des applications qui tirent parti du capteur BioActive présent dans les derniers modèles de la famille Galaxy Watch.

Samsung a confirmé que One UI 5 va commencer son déploiement à la fin de ce mois d’octobre. Le Samsung Galaxy S22 sera le premier modèle à recevoir la mise à jour, et le reste des téléphones Samsung suivra avec la mise à jour confirmée vers Android 13.

