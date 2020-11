Samsung montre un nouveau format pour ses futurs mobiles pliables

Les futurs téléphones pliables de Samsung auront un format très particulier. Ou, du moins, cela indique cette image partagée par l’entreprise.

Le premier est venu le Galaxy Fold, avec son format de type livre. Plus tard, le Galaxy Z Flip l’a fait, introduisant un format plus conforme à celui d’un mobile de type coque. Et tout indique ce qui va arriver le type mobile accordéon.

Un rendu réalisé sur la base de certains brevets nous avait déjà montré ce que pouvait être le nouveau format choisi par Samsung pour développer ses mobiles pliables. Mais ce n’est que jusqu’à présent que, à ce jour, la société a confirmé qu’elle expérimentait des mobiles dont les écrans plis multiples.

Un Galaxy Z Fold 3 à double pli?

Les informations proviennent du site officiel de Écran Samsung, où l’entreprise a partagé une illustration montrant cette nouvelle variante d’écran flexible avec double pli, ce qui donne à l’appareil un format de type accordéon très similaire à ce que la firme chinoise TCL nous avait montré il y a quelque temps.

Dans la note accompagnant cette illustration, Samsung désigne ce format comme « Paravent multi-pliage », et le définit comme « un téléphone pliable qui s’utilise comme un smartphone », mais dont « l’écran est affiché de la même manière qu’une carte papier est ouverte ».

On ne sait pas si Samsung travaille déjà sur de nouveaux appareils basés sur ce format, bien qu’il existe déjà plusieurs indices qui l’indiquent, ou s’il s’agit simplement de l’une des nombreuses expériences de l’entreprise qui ne voient jamais le jour. Dans tous les cas, il ne peut être exclu que le coréen soit valorisant tellement cela comme d’autres variantes pour donner vie à vos futurs téléphones pliables.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂