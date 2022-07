Samsung met déjà à jour ces téléphones avec la mise à jour Android d’août 2022

Les trois modèles de la famille Samsung Galaxy S22 ont déjà commencé à recevoir la mise à jour Android d’août

Même Google n’a pas publié les détails du correctif de sécurité Android pour le mois d’août 2022, et Samsung il a déjà commencé à mettre à jour certains de ses appareils les plus récents avec la dernière version.

C’est indiqué depuis Sam Mobileoù ils rapportent que Samsung a déjà commencé à sortir le mise à jour avec le correctif de sécurité d’août pour trois de ses mobiles haut de gamme publié plus tôt cette année.

Toute la série Galaxy S22 reçoit la mise à jour d’août 2022

Comme confirmé dans le portail susmentionné, Samsung a commencé à mettre à jour les trois modèles de la famille Samsung Galaxy S22 avec la dernière version du correctif de sécurité Android. Cette mise à jour est disponible dans toute l’Europe, et peu à peu elle sera étendue au reste des régions.

Les Galaxy S22 et S22 +, ainsi que le Samsung Galaxy S22 Ultra sont mis à jour vers la dernière version, intégrant des améliorations de sécurité, la confidentialité et des corrections de bogues.

Il convient de rappeler que les Samsung Galaxy S22 font partie de la sélection d’appareils Samsung avec cinq ans de mises à jour de sécurité garanties. Depuis que les terminaux sont sortis plus tôt cette année, ils ont encore plus de quatre ans de support officiel devant eux.

La version du firmware avec laquelle cette mise à jour arrive est S90xBXXU2AVG6, et tous les propriétaires d’un Samsung Galaxy S22 (version européenne), peuvent procéder à téléchargez et installez la mise à jour sur vos mobiles. Il leur suffit d’accéder aux paramètres de l’appareil et, dans la section « Mise à jour logicielle », de vérifier s’il existe une nouvelle version prête à être téléchargée et installée.

