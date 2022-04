Partager

Cette mise à jour arrive sur les Galaxy M21 indiens avec le numéro de build M215FXXU2CVCC et inclut le correctif de sécurité d’avril 2022.

Samsung est devenu, depuis quelques années, l’un des fabricants qui met à jour ses terminaux le plus rapidement, à la fois haut de gamme et milieu de gamme, aux nouvelles versions d’Android.

Ainsi, le géant coréen poursuit sa stratégie de mise à jour de ses appareils de milieu de gamme avant le reste des fabricants et après l’avoir fait, récemment, avec le Galaxy M31, maintenant Samsung met à jour un autre de ses milieu de gamme les plus populaires vers Android 12 avec One UI 4.1.

One UI 4.1 avec Android 12 arrive sur le Galaxy M21 (2020)

Un récent rapport de la communauté Samsung révèle que la firme coréenne a commencé déployer la mise à jour stable vers Android 12 avec One UI 4.1 sur le Samsung Galaxy M21 de 2020puisque la version 2021 n’a pas encore reçu cette mise à jour.

Cette nouvelle version du logiciel arrive Le Galaxy M21 (2020) d’Inde avec le numéro de build M215FXXU2CVCCa une taille de téléchargement de 2 Go et inclut le correctif de sécurité d’avril 2022qui corrige un grand nombre de vulnérabilités liées à la confidentialité et à la sécurité et améliore les performances globales de l’appareil.

Le Samsung Galaxy M21 reçoit Un noyau d’interface utilisateur 4.1une version allégée de One UI conçue pour les smartphones aux fonctionnalités plus modestes et qui n’inclut pas toutes les fonctionnalités de One UI 4.1.

Malgré tout, cette mise à jour vers Android 12 avec One UI Core 4.1 apporte de nouvelles fonctionnalités au Samsung Galaxy telles que une nouvelle interface basée sur Material Youamélioration de la confidentialité et des autorisations d’application, de nouveaux indicateurs qui vous indiquent quand le microphone ou la caméra est utiliséune recherche améliorée dans l’application Mes fichiers ou un mode Image dans l’image amélioré qui vous permet de redimensionner la fenêtre.

OneUI 5 a déjà une date : Android 13 arrivera sur les mobiles Samsung plus tôt que prévu

Si vous voulez vérifier si vous avez déjà cette mise à jour disponible, il vous suffit d’accéder à la section Mise à jour logicielle qui se trouve dans le menu Réglages de votre borne. Si oui, il vous suffit de cliquer sur le bouton Télécharger et installer afin que votre terminal soit mis à jour avec la dernière version d’Android et avec le correctif de sécurité le plus récent.

