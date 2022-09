Samsung met à jour trois de ses Galaxy A les plus vendus avec le correctif de sécurité de septembre 2022

La mise à jour Android de septembre arrive sur les Samsung Galaxy A33 5G, Galaxy A52 et Galaxy A52 5G avec les versions de firmware A336EDXU4AVH9, A525FXXS4BVI2 et A526BXXS1CVH7, respectivement.

Samsung continue de mettre à jour tous ses terminaux, à la fois haut de gamme et milieu de gammeavec le dernier correctif de sécurité Android.

Une bonne preuve en est que l’on vient d’apprendre, grâce au média spécialisé SamMobile, que le géant coréen a commencé à déployer la mise à jour Android de septembre sur trois de ses Galaxy A les plus vendus.

La mise à jour Android de septembre est désormais disponible sur les Samsung Galaxy A33 5G, Galaxy A52 et Galaxy A52 5G

Samsung a commencé à déployer la mise à jour Android de septembre dans le Galaxy A33 5G d’Indonésie et de Malaisiedans les Galaxy A52 de Russie et dans le Galaxy A52 5G du Brésil, de la Colombie et de la République dominicainebien qu’il devrait atteindre plus de pays dans les prochains jours.

Cette mise à jour arrive sur les Galaxy A33 5G, Galaxy A52 et Galaxy A52 5G avec versions de firmware A336EDXU4AVH9, A525FXXS4BVI2 et A526BXXS1CVH7respectivement et inclut, bien sûr, le correctif de sécurité de septembre 2022, qui corrige 24 vulnérabilités liées à la confidentialité et à la sécurité et un certain nombre de bugs généraux et améliore la stabilité des appareils.

Le Samsung Galaxy A33 5G est arrivé sur le marché plus tôt cette année avec Une interface utilisateur 4 basée sur Android 12 et les Galaxy A52 et Galaxy A52 5G lancés l’année dernière avec Android 11 et OneUI 3 et ont récemment été mis à niveau vers Android 12 avec OneUI 4. Ces trois terminaux devraient recevoir One UI 5 basé sur Android 13 début 2023.

Si vous possédez l’un de ces Samsung Galaxy A et que vous souhaitez vérifier si cette mise à jour est déjà disponible, il vous suffit d’accéder à la section Mise à jour logicielle trouve dans le menu de Réglages de votre appareil.

Tous les téléphones Samsung avec la mise à jour Android de septembre sont désormais disponibles

Dans le cas où vous l’avez déjà disponible, il vous suffit de cliquer sur le bouton Télécharger et installer pour mettre à jour votre téléphone avec le dernier correctif de sécurité Android.

