Samsung met à jour l’un de ses téléphones les moins chers vers Android 13 avec One UI 5

Samsung a promis de mettre à jour la grande majorité de ses mobiles, aussi bien ceux des gammes Galaxy S, Galaxy Z et Galaxy Note que ceux de la série Galaxy Aà la nouvelle version d’Android avant fin 2022 et il ne fait aucun doute que a tenu sa promesse.

Une fois cette étape franchie, la prochaine étape est mettre à jour les terminaux manquants vers Android 13 avec One UI 5.0 et le premier à recevoir cette nouvelle version du système d’exploitation est la version 4G de l’un de ses Galaxy les moins chersle Samsung Galaxy A13.

Android 13 arrive également sur le Samsung Galaxy A13 4G

Après avoir mis à jour le Samsung Galaxy A13 5G vers Android 13 avec One UI 5.0 à la fin de l’année dernière, maintenant, comme nous le dit SamMobile, le géant coréen a déjà commencé à Déployez cette mise à jour sur le Samsung Galaxy A13 4G aux États-Unis et il devrait s’étendre au reste des régions du monde dans les semaines à venir.

Cette nouvelle mise à jour logicielle arrive sur le Galaxy A13 4G avec version du micrologiciel A135USQU2BVL4 et il n’inclut pas le dernier correctif de sécurité Android, mais celui correspondant à novembre 2022, qui corrige un total de 46 problèmes de sécuritécorrige des dizaines d’erreurs dans l’interface et améliore les performances et la stabilité de l’appareil.

De même, cette nouvelle version tadesn apporte au Galaxy A13 4G toutes les nouveautés d’Android 13 et One UI 5.0, parmi lesquelles il faut souligner une nouvelle interface utilisateur basée sur Material You avec une gamme de couleurs étendueun écran de verrouillage entièrement personnalisable, quelques nouveaux widgets empilables et un nouveau pack d’icônes pour les applications natives de la firme coréenne.

Une fois cette mise à jour disponible dans le monde entier, vous pouvez vérifier si elle est déjà arrivée en entrant dans le menu Paramètres de votre smartphone et accéder à la rubrique Mise à jour logicielle.

Une fois ce nouveau firmware apparu, pour le télécharger et l’installer Il vous suffit de suivre notre guide complet pour mettre à jour votre mobile Samsung vers la dernière version d’Android.

