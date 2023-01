Samsung met à jour l’un de ses pliables Galaxy les plus vendus avec le correctif de sécurité de janvier

La mise à jour de sécurité de janvier atteint déjà Samsung Galaxy Z Fold3 dans plusieurs pays d’Amérique du Sud avec la version de firmware F926BXXS2DWA3.

Le Samsung Galaxy Z Fold3 reçoit la mise à jour Android de janvier 2023

Samsung commence l’année de la même manière que la précédente s’est terminée : mettre à jour ses meilleurs mobiles avec le dernier correctif de sécurité Android.

Ainsi, après avoir lancé la mise à jour Android de janvier sur 8 de ses terminaux les plus populaires, c’est maintenant au tour de l’un de leurs Galaxy pliables les plus vendusle Samsung Galaxy Z Fold3.

La mise à jour Android de janvier arrive sur le Samsung Galaxy Z Fold3

Comme nous l’a confirmé le média spécialisé SamMobile, le géant coréen a commencé à déployer la mise à jour Android de janvier 2023 du Samsung Galaxy Z Fold3 dans diverses régions d’Amérique du Sud, notamment Argentine, Brésil, Bolivie et Uruguay et il devrait s’étendre à d’autres marchés tels que l’Europe, l’Asie, l’Afrique et l’Amérique du Nord au cours des prochaines semaines.

Cette nouvelle mise à jour de sécurité atteint le Galaxy Z Fold3 dans les pays sud-américains susmentionnés avec version du micrologiciel F926BXXS2DWA3qui inclut le correctif de sécurité de janvier 2023, qui arrive à corriger plus de 50 vulnérabilités liées à la confidentialité et à la sécuritépour corriger un certain nombre de bogues généraux et pour améliorer les performances et la stabilité de l’appareil.

Le Samsung Galaxy Z Fold3 arrive sur le marché à la mi-2021 avec Android 11début 2022, il a été mis à jour vers Android 12 avec One UI 4 et à la fin de l’année dernière, il a reçu Android 13 avec One UI 5.

Une fois cette mise à jour disponible dans le monde entier, vous pouvez vérifier si elle a déjà atteint votre smartphone en accédant à la section Mise à jour logicielle qui est dans le menu Les paramètres depuis votre borne.

Une fois que vous l’avez disponible, vous n’avez qu’à cliquer sur le bouton Télécharger et installer pour mettre à jour votre Galaxy Z Fold3 avec le dernier correctif de sécurité Android.

