Samsung met à jour l’un de ses Galaxy les moins chers vers Android 12

Partager

Cette mise à jour arrive sur le Galaxy A22 5G en Malaisie et en Thaïlande avec la version de firmware A226BXXU4BVF7 et inclut le correctif de sécurité de juin 2022.

Samsung est devenu le premier constructeur à mettre à jour tous ses terminauxà la fois haut de gamme et milieu de gamme, avec dernière version Android.

Une bonne preuve en est qu’après avoir récemment mis à jour 9 de ses appareils les moins chers, on vient maintenant d’apprendre, grâce au média spécialisé SamMobile, que le géant coréen a commencé à déployer la mise à jour vers Android 12 avec One UI 4.1 dans l’un de ses Galaxy les moins chers avec 5Gle Samsung Galaxy A22 5G.

Android 12 arrive sur le Samsung Galaxy A22 5G avec One UI 4.1

Samsung a commencé à déployer la mise à jour vers Android 12 avec One UI 4.1 initialement sur le Samsung Galaxy A22 5G en Malaisie et en Thaïlande, bien qu’il soit prévu d’atteindre plus de régions, y compris l’Europe, au cours des prochaines semaines.

Cette mise à jour arrive sur le Galaxy A22 5G en Malaisie et en Thaïlande avec version du micrologiciel A226BXXU4BVF7 et inclut le correctif de sécurité de juin 2022, qui corrige un total de 66 vulnérabilités liées à la confidentialité et à la sécuritécorrige des bogues généraux et améliore la stabilité globale de l’appareil.

L’arrivée de la dernière version de la couche de personnalisation de Samsung sur le Galaxy A22 5G apporte une série de nouvelles fonctionnalités telles que une interface utilisateur remaniée avec la palette de couleurs complète avec Material Youun nouveau mode sombre, nouveaux designs de widgetsplus de widgets pour l’écran de verrouillage et nouveaux curseurs plus grands pour le contrôle du volume et de la luminosité de l’écran.

En termes de confidentialité et de sécurité, ce nouveau logiciel comprend également le nouveau panneau de confidentialité Android 12certains commutateurs de paramètres rapides pour activer ou désactiver la caméra et le microphone et indicateurs de confidentialité qui vous permettent de savoir quand vous utilisez à la fois le microphone et la caméra.

De même, dans cette nouvelle version de One UI, Samsung a également mis à jour toutes ses applications natives, y compris les applications Appareil photo, Galerie, Mes fichiers, Internet et Clavier.

La première version bêta de One UI 5.0 atteindra le Samsung Galaxy S22 dans seulement 3 semaines

Comme d’habitude, vous pouvez vérifier si cette mise à jour est déjà disponible sur votre Galaxy A22 5G simplement en accédant à la rubrique Mise à jour logicielle trouve dans le menu de Réglages de la borne. Dans le cas où c’est le cas, il vous suffit de cliquer sur l’option Télécharger et installer pour mettre à jour votre appareil avec la dernière version d’Android et la couche de personnalisation Samsung.

Rubriques connexes: Samsung Galaxy A

Partager

Nous sommes sur Google Actualités !

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂