Samsung met à jour deux de ses Galaxy de milieu de gamme les plus populaires avec le correctif de sécurité de mai 2023

SAMSUNG Smartphone Galaxy A54G 5G 128Go Noir

Marque SAMSUNG Modèle Galaxy A54 5G Système d'exploitation Android 13 Année de commercialisation 2023 Surcouche Oui Résolution De L'écran 2340 x 1080p FHD+ Technologie de l'écran Super Amoled 120Hz Taille écran en pouces 6,4" Taille écran en cm 16,25 cm Nom du processeur EXYNOS 1380 Type de processeur 2.4 GHz Octo-Core Mémoire (RAM) 8 Go Mémoire interne (ROM) 128 Go Extension de mémoire Extensible via port MicroSD jusqu'à 1To Compatibilité opérateurs Tout opérateur Réseau 5G Type de carte Sim Dual SIM (2x nano) Compatibilité GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo WiFi WiFi a/b/g/n/ac Bluetooth Bluetooth 5.3 NFC Oui Autonomie NC Capacité de la batterie (mAh) 5 000 Charge rapide 25W Charge induction Non Caméra arrière (Mpixels) 50+12+5MP / 4K Caméra frontale (Mpixels) 32MP Radio FM Non Connectiques USB-C Jack 3.5 mm Non Boitier NC Résistance IP67 Coloris Noir Descriptif complémentaire Avec le nouveau Galaxy A54 5G, profitez d’un écran Super AMOLED 6,4’’ et d’une fluidité de 120Hz pour des sessions de jeux vidéo intenses. Avec 1000 nits de luminosité, il est assez lumineux pour être consulté en plein soleil. Niveau photo, il est équipé d’un triple capteur photo, dont un capteur de 50MP capable de prendre des photos pleines de détails, même la nuit. Et si vous voulez changer d’angle de vue, passez sur l’ultra grand angle pour photographier des paysages spectaculaires ou rapprochez-vous du détail avec le capteur macro. Faites des vidéos stables et nettes, même en mouvement grâce au stabilisateur optique, ou prenez la pose avec le capteur selfie de 32MP. Avec ses deux jours d’autonomie vous aurez assez de batterie pour tenir nuit et jour. Une fois à plat ? Rechargez votre smartphone jusqu’à 50% en seulement 30min grâce à la charge rapide 25W. Il ne craint pas la pluie grâce sa résistance à l’eau et à la poussière (IP67). Livré avec Cable USB Type C/C Dimensions produit H 15,82 cm x L 7,48 cm x P 0,82 cm Dimensions colis H 2,7 cm x L 9,1 cm x P 17,34 cm Poids 202g Poids brut 0,315 kg Catégorie mobile Neuf DAS Tête (W/kg) 0,693 DAS tronc (W/kg) 1,338 DAS Membres (W/kg) 3,15 DAS texte réglementaire Le DAS (Débit d’Absorption Spécifique) local quantifie l’exposition de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques à une puissance maximale de l’équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4W/kg pour les membres. Indice de réparabilité 8.4 Code article 980378