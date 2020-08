Samsung : le géant coréen dévoile la Note 20 et la Note 20 Ultra

Samsung a officiellement annoncé la gamme Galaxy Note pour 2020. Il y a deux modèles cette année : le Galaxy Note 20 ordinaire et le Galaxy Note 20 Ultra haut de gamme. Les deux modèles présentent le principal élément qui différencie la ligne Note – un stylet S Pen inclus – mais les nouveaux Notes sont plus différents l’un de l’autre que vous ne le pensez.

Comme pour le Galaxy S20 en début d’année, Samsung essaie explicitement de faire en sorte que le surnom “Ultra” pousse les spécifications de haut niveau toujours plus haut, ce qui permet apparemment au modèle ordinaire de lésiner sur quelques caractéristiques. C’est l’histoire de deux notes.



Le Galaxy Note 20 ordinaire manque de caractéristiques importantes comme un écran à taux de rafraîchissement élevé, une extension de stockage microSD et un zoom périscope, mais cela ne signifie pas qu’il n’est pas cher. Elle coûte 999,99 $ pour un modèle avec 128 Go de stockage et 8 Go de RAM.

Flagship un jour, flagship toujours

Le Note 20 Ultra, quant à lui, possède tout ce que Samsung sait faire pour un téléphone (à l’exception d’un écran pliant) et le prix correspond à ces spécifications : 1 299,99 $ pour le modèle avec 128 Go de stockage / 12 Go de RAM et 1 449,99 $ pour passer à 512 Go de stockage.

Les précommandes pour les deux modèles commencent à 0h01 le 6 août, et les téléphones devraient être expédiés et dans les magasins des transporteurs (ceux qui sont ouverts, de toute façon) le 21 août.

On a essayé les Samsung Galaxy Note 20 et Note https://t.co/dXnhcSpTa8 — awasocial (@awasocial) August 6, 2020

Les deux téléphones partagent certaines caractéristiques essentielles. Celle dont on vous parlera probablement le plus (car c’est ce que les opérateurs préconisent) est leur prise en charge des deux types de réseaux 5G. Samsung a amélioré la latence du S Pen et a ajouté quelques moyens supplémentaires de l’agiter pour contrôler votre téléphone à distance. Ils prennent en charge le chargement rapide, le chargement sans fil et le chargement sans fil inversé. Et Samsung utilise également la toute nouvelle version de Gorilla Glass, censée être plus résistante aux rayures.

Du grand art à tous les étages

Ils ont des haut-parleurs stéréo avec un peu de technologie Dolby, une résistance à l’eau IP68, et sont livrés avec Android 10. Tous deux peuvent enregistrer des vidéos à 8K (ce qui semble excessif pour un téléphone) et prennent en charge les options de micro externe. DeX fonctionne maintenant sans fil (via Miracast) et les deux téléphones sont reliés à de nouveaux logiciels Microsoft.

Les deux téléphones sont toujours équipés de Bixby, au mieux l’assistant numérique le plus performant derrière Google, Alexa et même Siri.

Les Note 20 ont également un nouveau type de finition, que Samsung appelle “Mystic”. Il s’agit d’une finition texturée sur le verre qui devrait, espérons-le, mieux repousser – ou du moins cacher – les empreintes digitales. La Note 20 Ultra sera disponible en bronze, noir et blanc. La Note 20 sera disponible en bronze, gris et vert.