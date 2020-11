Samsung lancerait le Galaxy S21 plus tôt pour essayer de manger le marché de Huawei

De plus en plus de sources suggèrent que janvier 2021 sera le mois du départ du Samsung Galaxy S21

Des rumeurs sur un départ plus tôt que la normale du prochain produit phare de Samsung, le Samsung Galaxy S21 ou S30, comme le appellation ce n’est pas clair, ils sont de plus en plus fréquents.

Il y a quelques semaines, nous vous communiquions déjà les informations qui provenaient de Corée d’un présentation antérieure, et maintenant ça fait un source aussi digne de confiance que . celui pointant dans la même direction.

Savoir plus: Le Samsung Galaxy S21 serait le dernier produit phare de Samsung avec une caméra frontale «normale»

L’agence de presse britannique a produit un rapport expliquant les raisons pour lesquelles Samsung aurait pour faire avancer le lancement de son appareil le plus avancé et ceux-ci visent directement à profiter du moment délicat que traverse Huawei en raison de l’inefficacité des services Google sur ses appareils, même si non seulement cela, il y a plus.

Problèmes de stock Huawei possibles

Bien que dans le reste de la planète, le fait que les appareils Huawei ne puissent rien utiliser de Google soit un problème, en Asie, ils ne semblent pas trop s’en soucier. Preuve en est le record de ventes que la firme chinoise a réalisé avec la série Mate 40.

Cependant, selon ., ces ventes effrénées peuvent conduire à Les stocks d’appareils Huawei s’épuisent en début d’année et Samsung veut en avoir une part en mettant ses téléphones haut de gamme à la disposition des utilisateurs avides d’un nouveau smartphone.

Traitez avec l’iPhone 12

Une autre raison évoquée par . est que Samsung veut raccourcir les distances dans l’heure de départ par rapport à son autre grand rival sur le marché, Apple.

La firme Apple espère réaliser des ventes record avec sa gamme de nouveaux iPhones et Samsung vise à étouffer le début de 2021 précipiter le lancement du Samsung Galaxy S21 au maximum.

Il reste très peu de choses pour résoudre officiellement le mystère. Nous restons attentifs.