Samsung lancera jusqu’à 3 modèles de téléphones portables pliables en 2021

Il semble que Samsung ait pris goût au pliage et se prépare déjà

Nous savons que nous disons depuis longtemps que «l’année prochaine sera l’année des mobiles pliables», mais la vérité est que chaque actualité qui nous parvient face à la proximité de 2021 va davantage dans ce sens.

OPPO a pleinement découvert ses lettres axées sur les mobiles pliants (ou écrans non conventionnels) avec son OPPO X 2021; Xiaomi travaille également sur les terminaux pliants depuis un certain temps, avec plusieurs brevets à travers, et ce serait trop étrange s’il n’était pas lancé dans ce segment en 2021, et Samsung… Samsung est tout simplement l’entreprise à battre ici.

La société coréenne a sans aucun doute été celle qui a pris le plus de risques et a misé sur le pliage des téléphones portables et 2021 ne fera pas exception dans ce domaine. La preuve en est que La marque coréenne pourrait lancer jusqu’à trois terminaux pliants en 2021.

Boost au pliage

Des informations sont déjà parvenues à nos oreilles à plusieurs reprises sur le remplacement du Samsung Galaxy Z Fold 2, l’hypothétique Galaxy Z Fold 3, ainsi que sur la possibilité que Samsung commercialise une version pliable Lite plus abordable. Désormais, une enquête d’OLED UBI suggère qu’un troisième sera ajouté à ces deux terminaux.

L’argument pour croire que nous verrons trois Samsung plier en 2021 est que Samsung Display fabrique trois types de panneaux OLED pliables. De toute évidence, le géant coréen n’a pas commenté la question mais il est intuitif, après toutes les informations connues, que ces trois plis seront Samsung Galaxy Z Fold 3, Samsung Galaxy Z Flip 2 avec un design à clapet et Samsung Galaxy Z Fold Lite.

Dans ce rapport, en outre, le prétendu dates de départ: le Galaxy Z Fold Lite fera ses débuts au premier trimestre 2021, tandis que les Galaxy Z Fold 3 et Galaxy Z Flip 3 arriveront au troisième trimestre.

Spécifications fuites

Visant directement les particularités de chacun des nouveaux pliants Samsung, le Galaxy Z Flip 2 présenterait un Écran interne de 6,7 pouces similaire à son prédécesseur, mais le panneau de couverture serait beaucoup plus grand et aurait une diagonale de 3 pouces.

Respect à Galaxy Z Fold Lite, l’appareil aurait un écran d’intérieur pliant qui mesurerait autour 7 pouces, tandis que pour la couverture, Samsung réserverait un panneau d’environ 4 pouces de diagonale.

Enfin, en référence à Galaxy Z Fold 3, le panneau intérieur pliable serait à nouveau vers 7 heures pouces et pour l’extérieur la taille de la version Lite de 4 pouces serait répétée en la mesurant en diagonale. Cette information est la plus douteuse, car l’écran extérieur actuel du Galaxy Z Fold 2 mesure 6,2 pouces, ce serait donc un changement important.

De même, ce rapport certifie également que cet appareil Samsung aura prise en charge du S-Pen, donc l’une des grandes rumeurs à son sujet a un nouvel adepte, et cela pourrait inclure caméra sous l’écran.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂