Samsung lancera (encore) un mobile compact avec une batterie amovible

Les nouveautés de Samsung nous ramènent dans le temps: un petit écran et une batterie amovible.

Samsung est sur le point de lancer un nouveau terminal avec un Écran de 5,3 pouces et batterie amovible. Et, même si ça en a l’air, non, vous ne lisez pas une actualité de l’année 2013.

Une fuite récente partagée par WinFuture nous a permis de jeter un premier regard sur la fiche technique et images Nouveau Samsung Galaxy XCover 5, la prochaine génération du Smartphones ultra-durcis de Samsung.

Et c’est que la nouvelle livraison arrivera avec quelques caractéristiques les plus intéressantes, en particulier pour ceux qui, même au milieu de 2021, continuent à la recherche d’un smartphone compact et dont la batterie peut être facilement remplacée, mais ne veut toujours pas se contenter de spécifications médiocres.

C’est le Samsung Galaxy XCover 5

Samsung Galaxy XCover 5 Caractéristiques Dimensions 147,1 x 71,6 x 9,2 mm

172 grammes Écran 5,3 pouces AMOLED Résolution HD + Processeur Samsung Exynos 850 Octa-Core RAM 4 Go Système opératif Une interface utilisateur basée sur Android 11 Espace de rangement 64 Go extensible par microSD Appareils photo Arrière: 16 MP (f / 1,8, détection de contraste, flash)

Avant: 5 MP (f / 2.2) Tambours 3000 mAh avec une charge de 15 W Autres 4G, Wi-Fi double bande, Bluetooth 5, NFC, protection IP68, double SIM Date de sortie Mars 2021 Prix ​​de départ 289 à 299 euros

Comme le confirme la source, le XCover 5 Il sera lancé en mars à un prix inférieur à 300 euros.

C’est un appareil avec corps ultra-résistant en plastique renforcé, dont la façade est occupée par un Écran LCD de résolution HD de 5,3 pouces. L’écran est également protégé par du verre Verre Gorilla 6.

Bien sûr, la certification IP68 et la résistance de qualité militaire MIL-SRD 810G ne manquent pas.

À l’intérieur, nous avons un processeur à huit cœurs signé par Samsung. Plus précisément, c’est le Exynos 850 lancé en 2019, accompagné de 4 Go de RAM et 64 Go de stockage interne extensible par microSD. Votre système d’exploitation est Android 11, personnalisé par One UI.

Votre batterie a Capacité de 3000 mAh et c’est possible remplacer facilement retirer le capot arrière de l’appareil. Peut être chargé à une puissance maximale de 15 W via le port USB Type C Terminal.

Votre système photographique est composé d’un Caméra arrière principale de résolution 16 mégapixels, et un capteur avant de 5 mégapixels.

Rubriques connexes: Téléphones, Samsung, Samsung Galaxy

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂