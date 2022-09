Samsung lance une édition spéciale de sa dernière génération d’appareils que vous ne pourrez pas acheter

Dans une autre édition limitée, Samsung s’est associé au designer sud-coréen JUUN.J pour lancer des versions exclusives du Galaxy Z Flip 4, Z Fold 4, Buds 2 Pro et Watch 5.

Ce n’est pas un secret que personnalisation mobile extrême est devenue la nouvelle poule aux œufs d’or dans l’industrie, ce n’est donc plus une surprise les nombreuses éditions limitées et/ou exclusives que de nombreux fabricants présentent avec Diablo Immortal, Pokémon, BTS, Garena Free Fire, Dragon Ball, Mercedes-Benz, Mark & ​​Lona et bien d’autres…

Il est très protagoniste Samsung dans tout cela, puisque la firme sud-coréenne est l’une de celles qui a signé le plus d’accords de collaboration ces derniers temps, ajoutant également son programme Édition sur mesure qui nous permet de sélectionner couleurs exclusives et des dizaines de combinaisons pour certains des terminaux Galaxy les plus représentatifs, à commencer par un Z Flip entièrement destiné aux plus mode.

Et maintenant, Les dernières éditions spéciales de Samsung sont présentées au public grâce aux compagnons de SamMobile, qui ont publié il y a quelques heures les premières images de certains série limitée des Galaxy Z Flip4, Z Fold4, Buds2 Pro et Galaxy Watch 5pas moins, que cette fois ils sont conçus en collaboration avec JUUN.J.

La vérité est que, comme vous le verrez ils sont très cool ces versions, car le designer JUUN.J est célèbre pour réinterpréter les couleurs et les designs classiques avec une approche extrêmement élégante, mais ne tombez pas trop amoureux car vous ne pourrez pas les acheterpas du moins d’Europe et d’Amérique latine.

Voici tous les modèles et le sac exclusif que recevront les heureux possesseurs de ces ‘Samsung x JUUN.J’ :

Et pour ceux qui ne connaissent pas JUUN.J et qui se demandent à quoi il ressemble en concevant des mobiles avec Samsung, sachez que Nous parlons de l’un des créateurs de mode les plus renommés de Corée du Sud, il était donc logique que tôt ou tard il finisse par travailler avec Samsung. De plus, comme nous l’avons dit, sa devise est « Le plaisir des classiques » et son obsession est de réinterpréter à partir de l’élégance, nous ne pouvons donc être que ravis du résultat de la collaboration.

Pas en vain, vous verrez des appareils dans des tons sombres, des noirs mats et des lignes très sobresavec le logo JUUN-J et des détails exclusifs, qui seront également vendus dans un emballage fait pour l’occasion et avec des accessoires de collection qui ne seront pas vendus, pour l’instant, en dehors de la Corée du Sud.

Et alors Jung Wook-jun, directeur créatif de JUUN.Jdit littéralement que :

La combinaison des principaux appareils intelligents coréens et de la mode a réussi à créer des articles extraordinaires pour tout le monde.

Disponibilité et prix de ces versions exclusives de Samsung et JUUN.J

Eh bien, la première chose que vous savez déjà, c’est que sera vendu (au moins initialement) exclusivement en Coréedémarrage des moteurs à 10h00 ce 23 septembre heure locale à Séoul dans les magasins Galaxy Campus, au magasin en ligne de Samsung et dans le centre commercial en ligne Samsung C&T.

Leurs prix, toujours au taux de change actuel, sont d’environ 1 070 euros pour le Galaxy Z Flip4 JUUJ.J Edition avec 256 Go, tandis que le Galaxy Z Fold4 JUUN.J monte à 1 595 eurostous deux avec des étuis en cuir, un multi-sac exclusif et une pochette pour le S-Pen dans le cas du modèle livre.

Les portables seront également disponibles dans toutes leurs versions, avec la Galaxy Watch5 de 40 millimètres JUUN.J vendre à un prix de 268 euros et la Watch5 de 44 millimètres commençant dans le 289 €. Pour sa part, le modèle le plus avancé du La Galaxy Watch5 Pro reçoit sa version JUUN.J au prix de 413 eurosle tout avec en cadeau un bracelet en cuir exclusif, un cadran spécial et un chargeur sans fil personnalisé.

En revanche, les écouteurs Galaxy Buds2 Pro Édition JUUN-J ils sont livrés avec un étui en cuir exclusif et un étui en cuir polyvalent pour un transport facile, coûtant en Corée du Sud environ 239 euros en édition limitée.

Je les aime vraiment aussi, mais je ne vais pas voyager en Corée pour en avoir un…!

