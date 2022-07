Samsung lance une collaboration avec Starbucks : c’est le plus WTF qu’on ait vu mais on le veut maintenant

Partager

Nous ne pourrons malheureusement pas l’avoir, mais reconnaissez que vous voulez tous cette tasse à café protectrice pour les Samsung Galaxy Buds.

Samsung reste déterminé à presser la personnalisation mobile extrême comme si c’était la poule aux œufs d’or dans l’industrie, et bien que l’édition sur mesure et ses couleurs exclusives continueront d’être les protagonistes, il semble que le géant sud-coréen veuille exploiter également les collaborations fructueuses avec des groupes comme BTS, des marques importantes comme Mercedes-Benz et Mark-Lona, des sagas cinématographiques comme Star Wars ou même des jeux vidéo comme Diablo Immortal.

Vous l’avez déjà vu à cause du nombre de liens qui cette collaboration avec Starbucks n’a rien de nouveau pour Samsungmais certes, comme nous l’ont dit les confrères de The Verge, c’est intéressant car ici ils ne vont pas chercher des smartphones personnalisés ou exclusifs, mais plutôt une belle collection d’accessoires et marchandise qui malheureusement sera exclusif à la Corée du Sud.

Et nous disons malheureusement parce que il y a des produits très intéressants pour les fans de Samsung, les habitués de la chaîne Starbucks ou même pour les simples connaisseurs et les collectionneurs, qui pourront augmenter la collection de étuis curieux pour les Galaxy Buds de Samsung après le Pokéball que nous avons vu apparaître il y a quelques mois également exclusivement en Corée du Sud.

Ici nous vous laissons le communiqué de presse publié par Starbucks pour annoncer cette collaboration avec Samsung :

Fan de Devil Immortel ? Vous voudrez avoir la nouvelle édition spéciale du Samsung Galaxy S22

Ce n’est pas très utile, trop grand et pas pratique, mais je veux ma tasse à café pour Galaxy Buds

Comme vous le verrez sur les photos, Parmi les coques de protection il y en a plusieurs pour le Galaxy S22dont certains avec une sangle en forme de billet ou avec des motifs et des couleurs typiques de Starbucks, bien qu’en réalité pas qu’ils soient drôles du tout ni remarquable au-delà de ravir les fans de Starbucks.

Le boîtier vert avec le logo de la célèbre chaîne de cafés pour les Galaxy Buds n’est pas non plus très intéressant, même si ce sont ces appareils qui cachent le plus grand attrait de cette collection, qui n’est autre que le boîtier en forme de tasse à café blanchequi montre même son art latte parfaitement faux sur le dessus pour cacher réellement les écouteurs vrai sans fil du géant sud-coréen.

Le boîtier le plus polyvalent et le plus pratique pour les Galaxy Buds n’est pas certain, car il convient de noter que la boîte de chargement s’adapte complètement à l’intérieur de cette combinaison de protection donnant de bonne foi sa taille pas amicale, mais c’est que son design est si adorable partout où nous le regardons qu’on veut vraiment l’avoir… Même si on ne peut pas l’acheter !

Pour l’instant on ne sait pas combien cela coûtera ornez nos appareils et nos bureaux avec cette collection de housses de protection « Samsung + Starbucks »même si mis en vente cette semaine en Corée du Sudd’où ils ne sortiront que si nous les trouvons sur eBay ou ailleurs détaillant importateur.

Nous devrons régler des alarmes sur eBay ou planifier des vacances dans le pays d’origine de Samsung, au moins si nous voulons adopter l’une de ces éditions spéciales que oui, qu’ils apparaissent et nous semblent cool, mais que rarement vendu en Europe et en Amérique latine.

Et vous? Ne me dites pas que vous n’aimez pas cette tasse à café avec le logo de la sirène, son ‘latte art’, son anse et tout… Je suis sûre qu’elle serait parfaite dans vos setups !

Ce sont les éditions les plus limitées du Samsung Galaxy S22 Ultra

Rubriques connexes: Samsung

Partager

Suivez Andro4all pour connaître toutes les actualités mobiles

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂