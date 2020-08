Samsung lance le nouveau Galaxy Note 20 et le Galaxy Z Fold2 5G pliable

Samsung a dévoilé cinq nouveaux appareils lors d’un événement virtuel diffusé en direct depuis la Corée: les tablettes Galaxy Note 20 et Galaxy Not e20 Ultra 5G, Tab S7 et S7 +, la montre intelligente Galaxy Watch3, les écouteurs Galaxy Buds Live et le Galaxy Z Fold2 5G, la deuxième version du smartphone pliable «compact» de la société sud-coréenne.

Deux modèles ont été introduits: le Galaxy Note 20 Ultra 5G et le Galaxy Note 20. Les nouveaux smartphones de la série Galaxy Note continuent de se concentrer sur le monde du travail grâce à la collaboration avec Microsoft et le soutien de S Pen, le stylet est désormais amélioré avec un mode d’écriture réaliste qui convertit automatiquement une écriture manuscrite encombrée en une écriture facile à lire. Le nouveau stylet introduit également cinq nouvelles fonctionnalités Air Actions qui permettent une navigation facile sans avoir à toucher l’appareil, comme, par exemple, revenir à l’écran d’accueil ou prendre une capture d’écran d’un simple mouvement du poignet. Samsung Notes introduit également de nouvelles fonctionnalités de sauvegarde automatique et de synchronisation, qui empêchent la perte de données. Vous pourrez éditer, annoter et mettre en évidence des fichiers PDF dans Samsung Notes et vous pourrez mieux organiser vos notes avec une nouvelle fonctionnalité de gestion de dossiers. Les nouveaux appareils peuvent également être connectés à votre PC Windows 10 pour un accès plus facile aux applications.

À partir du 15 septembre, vous pourrez jouer sur votre smartphone ou tablette avec plus de 100 jeux Xbox populaires grâce au support du service de jeu en streaming xCloud: il suffit de connecter une manette et de vous abonner au Game Pass Ultimate (3 mois sont inclus dans chaque note) . Le Galaxy Note 20 et le Galaxy Note 20 Ultra 5G présentent un nouveau coloris Mystic, avec des tons neutres et doux et un tout nouvel effet satiné et une toute nouvelle texture qui réduit les traces de doigts et les imperfections. L’écran est un Dynamic AMOLED 2X avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et la batterie prend en charge la charge ultra-rapide avec laquelle une charge de plus de 50% en 30 minutes.

La série Galaxy Note 20 sera disponible en version 4G au prix de 979 euros et en version 5G au prix conseillé de 1079 euros. Le Galaxy Note 20 Ultra 5G avec 256 Go de mémoire interne peut être acheté à partir de 1329 euros, ou dans la version avec 512 Go de mémoire interne au prix conseillé de 1429 euros. Les réservations pour de nouveaux appareils seront autorisées du 5 au 20 août 2020. Ceux qui choisissent le Galaxy Note 20 Ultra 5G pourront obtenir les nouveaux écouteurs Bluetooth Galaxy Buds Live gratuitement ou 3 mois d’abonnement Xbox Game Pass Ultimate, un contrôleur de jeu dédié et un chargeur sans fil. Enfin, Mystic Black, Mystic Bronze et Mystic White sont les trois couleurs avec lesquelles la série Galaxy Note 20 Ultra 5G sera lancée, tandis que Galaxy Note 20 sera disponible en Mystic Green, Mystic Grey et Mystic Bronze.

Galaxy Z Fold2 5G

Samsung a enfin présenté la nouvelle génération de périphériques d’affichage flexibles: le nouveau Galaxy Z Fold2 5G combine la portabilité et la flexibilité d’un smartphone avec la puissance et la taille d’une tablette. Le nouvel appareil suit la philosophie du premier Fold mais propose un écran externe plus grand. Deux écrans Infinity-O bord à bord, presque sans lunette, est équipé du nouveau Galaxy Z Fold2 5G: l’un de 6,2 pouces et l’autre de 7,6 pouces.