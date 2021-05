Samsung lance la Galaxy Tab S7 FE avec le S-Pen et la Galaxy Tab A7 Lite: tout ce que vous devez savoir

28 mai 2021 14:59:45 IST

Samsung a lancé deux nouvelles tablettes, à savoir Galaxy Tab S7 FE et Galaxy Tab A7 Lite, le jeudi 27 mai. SVP et chef de l’équipe de planification de l’expérience, division des communications mobiles, Samsung Electronics Woncheol Chai a déclaré que les tablettes nouvellement lancées sont équipées de fonctionnalités étonnantes et ont été conçues pour répondre aux besoins quotidiens des consommateurs Samsung. Les Galaxy Tab S7 FE et Galaxy A7 Lite seront disponibles à partir de juin dans certains pays.

Alimenté par un processeur Octa-core 2×2.2GHz + 6×1.8 GHz, la Galaxy Tab S7 FE dispose d’un écran 12,4 pouces avec un S Pen inclus dans la boîte. La tablette dispose d’une caméra principale de 8 MP et d’une caméra frontale de 5 MP. Il fonctionne sur le système d’exploitation Android 11 et dispose d’une connectivité 5G avec Bluetooth v5.0.

Il se décline en deux variantes, une RAM de 4 Go avec 64 Go de stockage interne et une RAM de 6 Go avec 128 Go de stockage interne. La mémoire est extensible jusqu’à 1 To.

Équipé de Dolby Atmos, l’onglet a le son de deux haut-parleurs stéréo par AKG.

La Galaxy Tab S7 FE est disponible en quatre couleurs, à savoir, Mystic Black, Mystic Silver, Mystic Green et Mystic Pink.

D’autre part, la Galaxy Tab A7 Lite fonctionne sur un processeur Octa-core 4×2.3GHz + 4×1.8GHz. Il dispose d’un écran de 8,7 pouces et, comme le Galaxy Tab S7 FE, il dispose également du système d’exploitation Android 11.

La Galaxy Tab A7 Lite dispose d’une caméra arrière de 7 MP avec une caméra frontale de 2 MP. Il se décline en deux configurations, 3 Go de RAM avec 32 Go de stockage interne ou 4 Go de RAM avec 64 Go de stockage interne.

Disponible dans les couleurs gris et argent, la Galaxy Tab A7 Lite dispose également de deux haut-parleurs stéréo avec Dolby Atmos.

