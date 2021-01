Samsung: la charge rapide ne fonctionne pas – vous pouvez le faire

La charge rapide ne fonctionne pas sur votre smartphone Samsung? Vous devrez peut-être d’abord définir la fonction, mais il peut également y avoir d’autres erreurs. Dans ce guide, vous apprendrez quoi faire si vous rencontrez des problèmes de chargement rapide.

Définir la charge rapide

La charge rapide et la charge inductive rapide sont des options pour les smartphones Samsung. Ils sont activés en usine, mais vous les avez peut-être accidentellement désactivés. Il est préférable de regarder pour être du bon côté: « Maintenance de l’appareil> Batterie> Charge> Charge rapide ». Basculez le commutateur « Fast Charging » afin qu’il ait un fond bleu, ainsi que le commutateur « Fast Inductive Charging », le cas échéant. Cela signifie une charge sans fil rapide.

Vous pouvez activer la charge rapide dans les paramètres.

Connectez le smartphone à l’adaptateur secteur et vérifiez si la charge rapide fonctionne maintenant. Sinon, redémarrez et réessayez.

Utilisez une alimentation à charge rapide appropriée

La charge rapide ne fonctionne qu’avec un bloc d’alimentation approprié. Vous avez peut-être connecté votre smartphone Samsung à un ancien adaptateur secteur plus faible et c’est pourquoi il ne se recharge pas rapidement. Les adaptateurs de charge rapide peuvent également être utilisés avec les téléphones portables de faible puissance, mais l’inverse ne fonctionne pas.

Voici à quoi ressemble le bloc d’alimentation d’origine de 25 watts avec « Super Fast Charging » de Samsung.

Samsung propose des blocs d’alimentation de 45 watts, 25 watts et 15 watts pour une charge rapide. Ceux-ci peuvent être utilisés avec tous les téléphones portables possibles, mais ne peuvent être utilisés qu’avec les appareils suivants:

45 watts : Galaxy S10 Lite, Galaxy Note10, Galaxy Note10 +, Galaxy S20 Ultra 5G

: Galaxy S10 Lite, Galaxy Note10, Galaxy Note10 +, Galaxy S20 Ultra 5G 25 watts : Galaxy S10 5G, Galaxy A80, Galaxy A70 et plus récents (y compris Galaxy S20, Galaxy S21)

: Galaxy S10 5G, Galaxy A80, Galaxy A70 et plus récents (y compris Galaxy S20, Galaxy S21) 15 watts: Galaxy S7 à S10, Galaxy Note 8 et Note 9, Galaxy A50 et plus récent, Galaxy M21 et plus récent

Le bloc d’alimentation à charge rapide optionnel de 45 watts est conçu pour quatre smartphones Samsung. Le Galaxy S21 Ultra 5G est satisfait d’une alimentation de 25 watts, peut-être que Samsung a dit adieu à la charge rapide de 45 watts pour les appareils plus récents. Au lieu de cela, le fabricant s’appuie sur une alimentation de 25 watts pour ses produits phares à partir de 2021, qui est également compatible avec les modèles de la classe moyenne supérieure.

Les produits phares plus anciens du Galaxy S7 et les nouveaux modèles d’entrée de gamme à milieu de gamme reposent généralement sur une charge rapide avec une alimentation de 15 watts. Si nécessaire, reportez-vous au mode d’emploi pour voir si votre smartphone peut être utilisé avec un bloc d’alimentation à chargement rapide et lequel est le plus rapide à charger.

À cet égard, il est souvent recommandé de n’utiliser que des accessoires Samsung officiels. Vous pouvez être sûr que cela fonctionnera avec votre téléphone Samsung, mais des accessoires tiers précieux sont également une option. Faites attention à la compatibilité avec votre smartphone Samsung ainsi qu’aux tests, aux évaluations des clients et aux marques en qui vous avez confiance.

Utilisez un autre câble ou bloc d’alimentation

Si la charge rapide ne fonctionne pas, cela peut également être dû à une alimentation tierce incompatible. Ou sur une alimentation électrique défectueuse. Essayez de charger avec un adaptateur secteur d’origine intact. Le câble USB peut également être défectueux – essayez-en un autre.

Éteignez le smartphone pendant qu’il se recharge

Un écran activé consomme de l’électricité et le smartphone se recharge plus rapidement lorsque vous l’éteignez. La charge rapide en tant que telle devrait également fonctionner avec l’écran activé, mais pas à la même vitesse.

Nettoyez le port de charge

Le port USB (ici du Google Pixel 5) est-il propre?

La charge rapide peut ne pas fonctionner car le port de charge de votre téléphone Galaxy est sale. Si le câble est correctement branché sur le téléphone portable et n’a pas de connexion lâche, la saleté peut également être le problème et le nettoyage est approprié. Retirez le cordon et utilisez une lampe de poche pour vérifier la contamination du connecteur.

Éliminez soigneusement (!) La poussière avec un cure-dent ou une pince à épiler. Si nécessaire, vous pouvez également tenter votre chance avec un coton-tige imbibé d’alcool. Assurez-vous de laisser sécher le connecteur avant de le reconnecter à l’alimentation électrique. Cela devrait prendre environ une heure – vérifiez avec la lampe de poche que la connexion est sèche.

Effectuer une mise à jour Android

Vous devez toujours installer les dernières mises à jour du système. Le smartphone saura automatiquement s’il y a une nouvelle mise à jour et vous en informera. Les mises à jour sont également utilisées pour le dépannage – et peut-être que le chargement rapide qui ne fonctionne pas est un tel bogue. Pour vérifier si votre téléphone mobile Samsung est à jour et, si nécessaire, pour le mettre à jour manuellement, allez dans «Paramètres> Mise à jour du logiciel> Télécharger et installer».

Vous pouvez également installer une mise à jour système manuellement.

Effacer le stockage temporaire / le cache système

Android utilise des fichiers temporaires dans le cache pour charger les applications plus rapidement. Les mises à jour et les installations d’applications peuvent affecter le cache, même si ce n’est pas le cas normal. Si les autres solutions décrites ci-dessus ne fonctionnent pas, vider le cache est une option. Pour ce faire, procédez comme nous l’avons fait dans le guide Samsung Galaxy S6, S7 ou S8 qui ne fonctionne plus: Vous devez le faire sous «Vider le cache système».

Voir si une application est à l’origine du problème

Parfois, l’erreur de chargement rapide peut être causée par une application qui perturbe le système d’exploitation. Vous pouvez vérifier si tel est le cas en démarrant le système en « Mode sans échec ».

Appuyez sur le bouton d’alimentation et maintenez-le enfoncé pendant quelques secondes. Appuyez et maintenez le bouton « Power off » dans le menu pendant quelques secondes. Appuyez sur « Mode sans échec ».

L’option Mode sans échec désactive temporairement les applications téléchargées.

Le smartphone démarre maintenant en mode sans échec, ce qui présente l’avantage que les applications téléchargées sont temporairement désactivées. Vérifiez que la charge rapide fonctionne en mode sans échec. Si tel est le cas, l’une des applications récemment installées déclenche l’erreur. Désinstallez-le et essayez à nouveau de charger rapidement.

Calibrer le système d’exploitation et la batterie

Android peut ne pas être en mesure d’enregistrer le niveau de charge réel et la vitesse de charge correcte. Pour qu’il fonctionne à nouveau correctement, procédez comme suit:

Videz complètement la batterie jusqu’à ce qu’elle atteigne 0%. Chargez complètement le smartphone Samsung à 100%. Débranchez le câble USB du téléphone. Redémarrez. Utilisez le téléphone jusqu’à ce qu’il soit vide. Répétez ces étapes.

Réinitialisez le smartphone aux paramètres d’usine

Si le problème ne peut pas être clairement identifié, la réinitialisation du smartphone aux paramètres d’usine peut aider. Mais garde ça à l’esprit toutes les données supprimées de la mémoire du téléphone y compris le compte Google, les données de l’application, les paramètres, la musique, les images et tout le reste.

Allez dans « Gestion générale> Réinitialiser> Réinitialisation d’usine ». Confirmez votre choix avec « Reset ». Configurez à nouveau le smartphone après le redémarrage. Essayez le chargement rapide maintenant.

La réinitialisation d’usine est une idée en dernier recours.

Emmenez votre téléphone Samsung en réparation

Si tout cela n’aide pas et que la fonction de charge rapide est importante pour vous, vous devez apporter votre smartphone Samsung en réparation.

SATURN propose un service de réparation de smartphones.