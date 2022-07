Samsung Galaxy Z Fold 4 et Galaxy Z Flip 4 : filtré leurs prix en Europe avant leur lancement

Les deux terminaux seront un peu plus chers que leurs prédécesseurs, puisque le Samsung Galaxy Z Fold 4 coûtera près de 1 900 euros et le Galaxy Z Flip 4 coûtera près de 1 100 euros.

Peu à peu, ils se révèlent plus de détails sur les terminaux pliables nouvelle génération de Samsungqui sera présenté en société lors du Galaxy Unpacked que le géant coréen célébrera le 10 août.

Ainsi, après vous avoir montré, récemment, les premières vraies images des Samsung Galaxy Z Fold 4 et Galaxy Z Flip 4, voilà, à quelques semaines de son lancement, on peut déjà confirmer quels seront leurs prix en Europe.

Découverte des prix en Europe des Samsung Galaxy Z Fold 4 et Galaxy Z Flip 4

Le leaker bien connu Sudhanshu Ambhore a partagé via le média Pricebaba les supposés prix officiels des Samsung Galaxy Z Fold 4 et Galaxy Z Flip 4 en Europe.

Selon cette fuite, les deux terminaux seront un peu plus chers que leurs prédécesseurs, certains Samsung Galaxy Z Fold 3 et Galaxy Z Flip 3 qui sont arrivés sur le marché avec un prix de 1 809,90 euros et 1 059 euros respectivement.

Ainsi, la version plus sobre du Samsung Galaxy Z Fold 4 avec 256 Go de mémoire interne coûtera 1 863,89 € et la variante avec 512 Go de stockage interne augmentera son coût à 1 981,89 €.

Pour sa part, les prix du marché des trois versions du Samsung Galaxy Z Flip 4 sera le suivant :

Samsung Galaxy Z Flip 4 128 Go : 1 080,90 €

Samsung Galaxy Z Flip 4 256 Go : 1 158,89 €

Samsung Galaxy Z Flip 4 512 Go : 1 275,89 €

Quant à ses spécifications et selon cette même fuite, le Samsung Galaxy Z Fold 4 sera équipé de deux écrans AMOLED à 120 hertz, un intérieur de 7,6 pouces et un extérieur de 6,2 poucesavec le processeur le plus avancé de Qualcomm à ce jour, le Snapdragon 8+ Gen 1, avec une batterie de 4 400 mAh avec une charge rapide de 25 W et avec un triple module de caméra arrière composé de un capteur principal de 50 mégapixels, un capteur ultra-large de 12 mégapixels et un téléobjectif de 10 mégapixels avec zoom 3x.

Le Samsung Galaxy S22 FE ne pourrait pas exister à cause de cet autre mobile

De même, le Samsung Galaxy Z Flip 4 devrait également avoir un écran AMOLED pliable de 6,7 pouces et un écran AMOLED secondaire de 1,9 poucesavec le processeur Snapdragon 8+ Gen 1 et avec une batterie de plus grande capacité que son prédécesseur.

