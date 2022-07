Samsung Galaxy Z Fold 4 et Galaxy Z Flip 4 : filtré leurs premières images officielles

Le leaker bien connu Evan Blass a partagé via 91Mobiles les premières images réelles de l’avant des Samsung Galaxy Z Fold 4 et Galaxy Z Flip 4.

Maintenant que nous avons dépassé le premier semestre de l’année, tous les regards sont tournés vers les nouveaux smartphones qui arriveront avant fin 2022 et, sans aucun doute, les terminaux qui suscitent le plus d’attentes sont Les nouveaux téléphones pliables de Samsung, le Galaxy Z Fold 4 et le Galaxy Z Flip 4.

Ainsi, si nous vous disions hier que la nouvelle génération de terminaux pliables de la firme coréenne arriverait sur le marché dans trois semaines, plus précisément le 10 août, nous pouvons maintenant vous montrer le design des Galaxy Z Fold 4 et Galaxy Z Flip 4, qui a filtré à travers ses premières vraies images.

Voici à quoi ressemblent les Galaxy Z Fold 4 et Galaxy Z Flip 4 sur leurs premières vraies photos

Le leaker populaire Evan Blass a partagé via le média 91Mobiles les premières images réelles de la face avant des Samsung Galaxy Z Fold 4 et Galaxy Z Flip 4.

Les premières vraies photos du Samsung Galaxy Z Fold 4, que nous vous laissons sous ces lignes, révèlent que son design sera pratiquement identique à celui de la version précédente et qu’il sera disponible, au moins, en trois couleurs : noir fantôme, beige et gris verdâtre.

De son côté, comme vous pouvez le voir sur les images que nous vous laissons sur ces lignes, le Samsung Galaxy Z Flip 4 héritera également du design de son prédécesseur et sera disponible dans une gamme de couleurs plus large que le Galaxy Z Fold 4, car arrivera au moins quatre teintes : gris, violet, or et bleu clair.

Il ne nous reste plus qu’à attendre quelques semaines pour connaître chacune des caractéristiques des Samsung Galaxy Z Fold 4 et Galaxy Z Flip 4 et vérifiez si les nouveaux mobiles pliants de la firme coréenne ils ont résolu les lacunes de la génération précédente.

