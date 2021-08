Samsung Galaxy Z Flip 3 présenté : le pliable pour le grand public ?

Le Samsung Galaxy Z Flip 3 est en passe de devenir le premier smartphone pliable à conquérir le marché de masse. Malgré le prix nettement inférieur, la troisième génération de pliables de Samsung semble de meilleure qualité et plus ronde que jamais.

Mercredi, Samsung a présenté le nouveau smartphone pliable Galaxy Z Flip 3 dans le cadre de l’événement Unpacked. Avec le successeur du Z Flip de l’année dernière, le fabricant saute le numéro de modèle 2 afin d’aligner le nom avec le Galaxy Fold 3.

Un flip complètement amélioré

Par rapport au modèle précédent, le Z Flip 3 a été amélioré et affiné presque partout et est destiné à ouvrir la porte au marché de masse des smartphones pliables. Bien que l’écran mesure à nouveau une diagonale de 6,7 pouces lorsqu’il est déplié, le nouveau modèle est légèrement plus petit grâce aux cadres d’écran plus étroits.

Un panneau AMOLED dynamique avec une résolution de 2 640 x 1 080 pixels et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Encore une fois, l’écran peut être plié au milieu le long de l’axe horizontal et le smartphone replié à l’aide d’une charnière.





Le Galaxy Z Flip 3 est proposé dans de nombreux coloris.



Image : © Samsung 2021



Le deuxième écran a grandi

Il y a aussi un petit écran à l’extérieur qui, grâce à de nouvelles couleurs et éléments, semble de bien meilleure qualité que son prédécesseur. Il sert d’affichage permanent pour l’heure, d’affichage pour les notifications et pour l’utilisation de widgets individuels – tels que des applications musicales, des minuteries et d’autres applications. Avec une diagonale de 1,9 pouces et une résolution de 512 x 260 pixels, cet écran de petite seconde est presque deux fois plus grand que son prédécesseur.

Le Samsung Galaxy Z Flip 3 chez SATURN Vous trouverez plus de détails techniques sur le Samsung Galaxy Z Flip 3 et toutes les informations importantes sur la précommande sur SATURN.

Petite nouveauté sur le devant de la caméra

En plus du deuxième écran, il y a aussi le module appareil photo, qui se compose de deux objectifs pour les photos grand et ultra grand-angle, chacun avec une résolution de 12 mégapixels. Une caméra selfie de 10 mégapixels est située dans un trou de caméra typique en haut de l’écran. Il est filmé en 4K maximum avec jusqu’à 60 images par seconde. Samsung semble avoir utilisé un module de caméra très similaire pour son prédécesseur. Les améliorations de la qualité photo et vidéo sont donc plus susceptibles de provenir d’algorithmes adaptés pour le traitement des images.

La possibilité d’utiliser le deuxième écran à l’extérieur du Z Flip 3 comme viseur pour l’appareil photo principal est pratique. Les selfies peuvent également être pris avec les deux « grands » capteurs.





Le deuxième écran devient le viseur de l’appareil photo.



Image : © Samsung 2021



À l’intérieur du Galaxy Z Flip 3 fonctionne un Qualcomm Snapdragon 888, qui reste l’un des processeurs mobiles les plus rapides. De plus, Samsung a installé 8 Go de RAM et éventuellement 128 ou 256 Go de stockage de données UFS. Il n’y a pas d’emplacement pour les cartes microSD. Avec un volume de 3 300 mAh, la batterie est légèrement plus grande que son prédécesseur, mais est toujours chargée avec un maximum de 15 watts.

Samsung valorise la durabilité

Samsung attache une importance particulière à la durabilité et à la résilience de son nouveau smartphone. Comme le Z Fold 3, le Galaxy Z Flip 3 est étanche selon la norme IPX8. L’écran pliable, qui était auparavant assez vulnérable, a également été amélioré et serait 80 % plus résistant aux rayures que le Galaxy Z Fold 2 de l’année dernière. Le cadre du smartphone est également composé d’un alliage d’aluminium spécial, que Samsung appelle l’aluminium Armor. De plus, les acheteurs devraient recevoir gratuitement le pack de services Samsung Care + pendant un an, qui couvre de nombreux dommages accidentels à l’appareil.





Le Galaxy Z Flip 3 est également étanche.



Image : © Samsung 2021



Et en parlant de longévité : Samsung promet également de nouvelles versions d’Android pendant au moins trois ans et des mises à jour de sécurité pendant au moins quatre ans sur le plan logiciel.

Le smartphone pliable le moins cher à ce jour

L’ensemble rond et élégant, ainsi que le prix, devraient faire du Galaxy Z Flip 3 un grand succès commercial pour Samsung. Avec un PDSF de 1 049 euros pour la version 128 Go et 1 099 euros pour le modèle 256 Go, le Z Flip 3 sera le smartphone pliable le moins cher du marché à ce jour et pourrait assurer que les pliables s’implantent sur le marché de masse à l’avenir. Le smartphone peut désormais être pré-commandé. Il sera dans les rayons à partir du 27 août.