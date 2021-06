Samsung Galaxy Z Flip 3 : premières images du nouveau smartphone pliable

Le prochain smartphone pliable de Samsung sera le Galaxy Z Flip 3. Les premières images du pliable sont maintenant apparues.

Les photos de rendu du Galaxy Z Flip 3, qui ont également été traitées dans une vidéo, proviennent du site Web de Giznext. Mais pourquoi « Flip 3 » alors qu’il n’y avait pas de « Flip 2 » ? Comme l’expliquent les confrères, la nouvelle édition 5G du Z Flip, qui a été présentée à l’été 2020, tourne en interne chez Samsung sous le nom de « Flip 2 ».

L’écran externe devrait être plus grand

Par rapport à son prédécesseur, le dos du Flip 3 devrait briller cette fois dans un ton bicolore. L’écran intérieur devrait continuer à être de 6,7 pouces, tandis que l’écran extérieur devrait passer de 1,1 à 1,9 pouces.

Comme le premier Galaxy Z Flip, le Flip 3 devrait également avoir une double caméra à l’arrière, qui est désormais disposée verticalement et non plus horizontalement. De plus, la caméra frontale doit se déplacer sous l’écran et la batterie doit être plus grande. À l’intérieur devrait être la puce actuelle Snapdragon 888 fonctionne. Selon le rapport, le Galaxy Z Flip 3 sera lancé dans les couleurs suivantes :

Vert foncé

Violet clair

beige

gris

noir

rose

Bleu foncé

blanc

La sortie est prévue pour le 3 août 2021. Le prix indiqué est d’environ 1400 €.