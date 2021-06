Samsung Galaxy Z Flip 3, Galaxy Z Fold 3 devraient être lancés le 3 août : rapport

22 juin 2021 17:37:25 IST

Samsung devrait lancer bientôt de nouveaux smartphones pliables, prétendument appelés Galaxy Z Flip 3 et Z Fold 3. Nous avons vu un certain nombre de rumeurs à ce sujet et la plus récente suggère que les appareils sont déjà entrés en production de masse. Cela signifie que le lancement des smartphones approche à grands pas.

UNE Technologie de la page d’accueil rapport suggère que Samsung produit environ 50 000 à 70 000 unités du Galaxy Z Flip 3 et du Z Fold 3 chaque jour. La société sud-coréenne vise également à vendre environ 7 millions d’unités des deux nouveaux appareils pliables. Si cela est vrai, il y a des chances que les deux appareils soient le plus susceptibles d’être lancés le 3 août, ce qui est répandu depuis un certain temps maintenant.

En plus de cela, Samsung aurait également commencé la production du Galaxy Watch 4 et du Galaxy Buds Pro 2 de nouvelle génération. Nous pouvons nous attendre à ce que ces appareils soient lancés aux côtés des smartphones pliables. Le Galaxy S21 FE devrait également être lancé en même temps. Mais, il n’y a aucun mot sur ses détails de production.

En outre, il est suggéré que Samsung a commencé à envoyer les modèles Galaxy Z Flip 3 et Z Fold 3 à des opérateurs tels que SK Telecom, KT Corporation et LG Uplus. Cela suggère en outre que le lancement devrait avoir lieu très bientôt.

Pour rappel, le Galaxy Z Flip 3 et le Z Fold 3 devraient être livrés avec une puce Qualcomm Snapdragon 888, des caméras améliorées et plus encore. Les deux appareils sont susceptibles d’être moins chers que leurs prédécesseurs ; alors que le Z Flip 3 pourrait commencer à 1 145 €, le Z Fold 3 pourrait commencer à 1 600 €.

