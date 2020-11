Samsung Galaxy Watch: une montre intelligente comme vous l’aimez

Taille, couleurs, bracelets: aucune Samsung Galaxy Watch ne ressemble à l’autre. Découvrez ici à quel point la smartwatch est polyvalente et comment vous pouvez la transformer en votre compagnon de tous les jours personnel avec des cadrans, des applications et des bracelets amovibles.

La Samsung Galaxy Watch ressemble à une montre-bracelet classique à première vue. Cela est principalement dû au fait qu’il a un boîtier de montre rond et qu’il existe des cadrans préinstallés avec un look de montre analogique. Mais ne vous y trompez pas: le boîtier en acier inoxydable de haute qualité contient de nombreuses technologies intelligentes.

La Samsung Galaxy Watch est si intelligente

La Samsung Galaxy Watch vous aide à reconnaître le stress.

Selon la variante, la montre intelligente dispose d’un écran Super AMOLED de 1,2 ou 1,3 pouces avec une résolution de 360 ​​x 360 pixels. Grâce à la fonction toujours allumée, vous pouvez afficher l’heure en permanence – ou vous pouvez sélectionner l’option dans les paramètres que l’écran s’allume lorsque vous tournez votre poignet, c’est-à-dire lorsque vous regardez généralement l’horloge. L’un des points forts de la Galaxy Watch est sa lunette rotative, que vous pouvez utiliser pour faire défiler les notifications et divers widgets. Ce concept de fonctionnement est aussi simple qu’ingénieux.

La Samsung Galaxy Watch vous permet de suivre les activités quotidiennes, le stress, le sommeil et les sports. Il mesure votre pouls au repos et pendant l’activité et peut même reconnaître automatiquement de nombreux sports. La smartwatch se connecte à votre smartphone via Bluetooth, affiche des notifications et vous permet de répondre via une réponse rapide, un emoji, un texte dicté ou un clavier T9. Si vous ne souhaitez pas être dépendant de votre smartphone lorsque vous êtes en déplacement, vous pouvez opter pour l’une des variantes LTE. Ils prennent également en charge des applications comme Spotify et peuvent diffuser de la musique indépendamment. Vous pouvez également écouter de la musique avec des modèles sans LTE; 1,5 Go d’espace de stockage interne est disponible pour les chansons.

42 contre 46 millimètres: quelle variante acheter?

La version de 46 millimètres a un boîtier de couleur argentée.

Si vous souhaitez acheter la Samsung Galaxy Watch, vous pouvez choisir entre deux tailles. La smartwatch est disponible avec un boîtier de 42 millimètres et dans une version de 46 millimètres. La version plus petite a l’air plus délicate et est principalement conçue pour les femmes, la montre intelligente plus grande a l’air plus masculine et est un peu plus lourde. Cela se reflète également dans le choix des couleurs: Samsung propose la montre de 46 millimètres avec un boîtier argenté, avec le modèle plus petit, vous pouvez choisir entre le noir de minuit et l’or rose.

La version 42 mm est disponible avec un boîtier noir ou or rose.

Dans la version 46 millimètres, non seulement le boîtier comprenant l’écran est plus grand, mais aussi la batterie. Le stockage d’énergie a une capacité de 472 mAh, ce qui, selon le fabricant, est suffisant pour une autonomie de plus de trois jours avec une utilisation typique d’une smartwatch. La version 42 millimètres est équipée d’une batterie de 270 mAh qui devrait durer jusqu’à 45 heures avec une utilisation similaire, soit près de deux jours.

Voici à nouveau les différences en un coup d’œil:

Montre Samsung Galaxy 46 mm Montre Samsung Galaxy 42 mm Dimensions de 49 x 46 x 13 mm Dimensions de 45,7 x 41,9 x 12,7 mm 63 g de poids 49 g de poids Écran 1,3 pouces Écran 1,2 pouces Batterie 472 mAh Batterie de 270 mAh jusqu’à 168 heures d’autonomie jusqu’à 120 heures d’autonomie disponible en argent disponible en noir et or rose Compatible avec les bracelets de 22 mm compatible avec les bracelets de 20 mm

Bracelets, cadrans et applications: voici comment la montre devient la vôtre

Un autre bracelet pour le sport que pour le travail? Ce n’est pas un problème!

Une fois que vous avez choisi une taille et, pour le plus petit modèle, une couleur de boîtier, il existe encore d’innombrables options pour adapter la Samsung Galaxy Watch à vos préférences personnelles. Pour changer le look de la smartwatch, vous pouvez échanger le bracelet. La version plus grande est compatible avec les bracelets de montre de 22 millimètres, pour la version plus petite, tout bracelet d’une largeur de 20 millimètres convient. Par exemple, vous pouvez porter la montre avec un bracelet en cuir pour travailler et avec un bracelet en silicone ou en nylon pour faire de l’exercice.

Pour plus d’individualité, il existe un grand choix de cadrans de montre pour la Galaxy Watch; des centaines de cadrans de montre sont disponibles en téléchargement dans la boutique Samsung. La gamme d’applications est encore plus large. Vous pouvez choisir parmi plus de 10000 applications pour votre smartwatch, y compris des applications populaires telles que Spotify et YouTube. Avec lui, vous faites enfin de la Galaxy Watch votre compagnon idéal au quotidien.

