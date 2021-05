Samsung Galaxy Watch 4, Watch Active 4 peut ne pas prendre en charge la fonction de lecture de la glycémie: rapport

14 mai 2021 18:27:45 IST

Samsung va bientôt lancer la série Samsung Galaxy Z dans un autre événement Galaxy Unpacked. Parallèlement, le géant de la technologie devrait également lancer ses appareils portables intelligents Galaxy Watch 4 et Galaxy Watch Active 4. Selon L’argent aujourd’huiSelon le rapport, les prochaines montres devraient fonctionner sous Wear OS et devraient être lancées en août. L’intégration de Wear OS est l’un des rares mais importants changements de stratégie que Samsung a utilisé le système d’exploitation Tizen développé en interne pour ses appareils portables au cours des dernières années.

Le rapport suggère également que la Samsung Galaxy Watch Active 4 et la Samsung Galaxy Watch 4 seront disponibles dans les variantes Bluetooth uniquement et cellulaire (LTE) selon le Galaxy Wearable app. En outre, ils ne prendront plus en charge la surveillance non invasive de la glycémie, contrairement aux spéculations. Alors que la Samsung Galaxy Watch 4 aura des variantes de taille de cadran de 42 mm et 46 mm, la Samsung Galaxy Watch Active 4 sera disponible en variantes de taille 40 mm et 42 mm.

Certains détails sur la série à venir avaient été révélés dans le passé par le Galaxy Wearable app, tandis que le nouvel ensemble d’informations leur a été ajouté. Vraisemblablement, Samsung pourrait sauter la Galaxy Watch Active 3 et plutôt passer directement à la série numéro 4 en raison de la continuité.

