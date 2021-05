Samsung Galaxy Watch 4: déception ou changeur de jeu? ⊂ · ⊃ 45secondes.fr.de

La Galaxy Watch Active 2 et la Galaxy Watch 3 sont considérées comme les meilleures montres intelligentes pour les utilisateurs d’Android. Reste à voir si la Galaxy Watch 4 peut également convaincre. Parce que Samsung s’appuie apparemment sur un système d’exploitation différent à l’avenir.

Au lieu du Tizen de Samsung, le système d’exploitation Wear de Google devrait fonctionner sur la Galaxy Watch 4, selon un rapport des médias coréens. Malheureusement, le système d’exploitation du géant des moteurs de recherche ne jouit pas de la meilleure réputation – au contraire: le logiciel autrefois appelé Android Wear stagne depuis des années et ne reçoit pratiquement aucune mise à jour notable. En fait, Google les a traités si négligemment pendant longtemps que certains soupçonnaient déjà la fin de Wear OS. Les problèmes de performances ne sont que l’un des nombreux inconvénients auxquels les utilisateurs du système d’exploitation doivent faire face.

Samsung et Google travaillent ensemble

Google a récemment annoncé quelques innovations pour Wear OS. Cependant, il n’y a rien de révolutionnaire parmi eux. Mais: Google peut être sérieux cette fois. Le fait que Wear OS fonctionne sur la Galaxy Watch 4 devrait faire partie d’une coopération entre Samsung et Google. Le géant des moteurs de recherche veut relancer le marché de Wear OS avec lui. Le système d’exploitation est actuellement principalement utilisé dans les montres intelligentes Fossil. Avec la Galaxy Watch 4, Wear OS gagnerait probablement beaucoup d’utilisateurs d’un seul coup. Et: Le logiciel doit également être utilisé sur la Galaxy Watch Active 4.

Le rapport mentionne également une extension Wear OS. Cependant, il manque des détails plus précis. Nous en saurons peut-être plus bientôt. Parce que Google I / O 2021 commence le 18 mai – et cette année, Wear OS est évidemment plus à l’honneur qu’à la conférence des développeurs. Le fait que Google ait repris Fitbit il y a quelque temps pourrait également jouer un rôle dans l’expansion. Peut-être que les trackers de fitness et les smartwatches de la marque recevront également Wear OS à l’avenir.

Comment la Galaxy Watch 4 pourrait bénéficier de Wear OS

Actuellement, passer de Tizen à Wear OS constituerait davantage une rétrogradation pour les utilisateurs de Samsung. Mais le logiciel de Google a au moins un gros avantage: les applications pour lui sont plus faciles à développer que pour le système d’exploitation de Samsung. Cela pourrait signifier: il y aura plus d’applications pour la Galaxy Watch 4 que ce à quoi nous sommes habitués des précédentes smartwatches Samsung.









