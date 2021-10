Samsung Galaxy Tab S8 & S8 Ultra : premières images de rendu pour les tablettes

Leaker a récemment publié les premières images de rendu pour les prochaines tablettes Samsung Galaxy Tab S8 et Galaxy Tab S8 Ultra. De plus, de nouvelles informations sur les spécifications de la tablette ont été divulguées.

Il y a quelques jours, OnLeaks a publié des rendus haute résolution de la Galaxy Tab S8 en coopération avec Zouton, un site de commerce électronique américain. L’apparence de la tablette Samsung rappelle beaucoup celle de la Galaxy Tab S7 actuelle. Comme son prédécesseur, la nouvelle tablette aura un écran LCD de 11 pouces. La lunette d’affichage relativement large est également toujours là. Et selon les informations divulguées, le matériel semble également avoir peu changé.

Galaxy Tab S8 : Petite nouveauté sauf petites mises à jour matérielles





Beaucoup de choses ne semblent pas changer dans la Galaxy Tab S8 par rapport à son prédécesseur.



Image : © OnLeaks / Zouton 2021



Comme la Galaxy Tab S7, l’écran de la Galaxy Tab S8 offrira probablement une résolution de 1 600 x 2 560 pixels et un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 120 Hertz. Au lieu de 6 Go de RAM, la Galaxy Tab S8 devrait désormais proposer 8 Go de RAM dans la version avec 128 Go de mémoire interne. La fuite ne révèle pas si d’autres versions avec plus d’espace de stockage interne sont prévues.

Il y a aussi une petite mise à niveau pour le processeur. Le Galaxy Tab S8 a apparemment un Snapdragon 888, tandis que le prédécesseur a un Snapdragon 865 pour la puissance de calcul. La capacité de la batterie reste inchangée dans le nouveau modèle. La capacité est toujours de 8 000 mAh et la batterie peut être rechargée rapidement avec 45 watts.

Galaxy Tab S8 Ultra : écran géant avec mini encoche





Quelques jours seulement après la fuite sur la Galaxy Tab S8, OnLeaks (via 91Mobile) a livré de nouveaux rendus et quelques informations sur la Galaxy Tab S8 Ultra. La Galaxy Tab S8 Ultra est le premier modèle Ultra de la gamme Tab S de Samsung et vient compléter les Galaxy Tab S8 et Tab S8+. Le clou de la tablette : un écran AMOLED de 14,6 pouces avec une lunette très étroite. La caméra selfie est logée dans une petite encoche.

On sait actuellement peu de choses sur le matériel de la Galaxy Tab S8 Ultra. Une image de rendu à l’arrière de l’énorme tablette révèle qu’elle aura probablement une double caméra. Il y a une bande magnétique étroite sous la caméra à laquelle les utilisateurs peuvent attacher leur S-Pen. Le modèle Ultra n’aura pas de prise casque, mais il devrait avoir quatre haut-parleurs.

Disponibilité et prix

Samsung n’a pas encore dévoilé les dates officielles de sortie des modèles Galaxy Tab S8. Les évaluations des leakers en ce qui concerne la date de sortie diffèrent légèrement. Alors que 91Mobiles croit déjà à une sortie en novembre ou décembre, le site Zouton s’attend à une sortie en janvier ou février 2022.

Les prix des appareils sont également encore inconnus. Les modèles Galaxy Tab S8 seront probablement un peu plus chers que leurs prédécesseurs au début des ventes. En revanche, il est difficile d’estimer le montant des coûts de la Galaxy Tab S8 Ultra, car il s’agit du premier modèle Ultra de la série.