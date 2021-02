Samsung Galaxy Smart Tag: voici comment fonctionne le petit tracker

Avec les Galaxy Smart Tags, Samsung est le premier à proposer des trackers Bluetooth qui peuvent être utilisés pour retrouver des clés, des sacs, des sacs à dos perdus et bien d’autres choses. Mais les balises actives ont encore plus à offrir.

En plus du Galaxy S21 et des Galaxy Buds Pro, Samsung a lancé un autre produit, plutôt discret fin janvier 2021: il s’agit du Galaxy Smart Tag – un gadet qui n’a jusqu’à présent été ni de Samsung ni d’un autre smartphone. le fabricant existait.

Qu’est-ce qu’une Smart Tag Samsung Galaxy?

Les Galaxy Smart Tags sont de petits trackers Bluetooth qui peuvent être attachés à un porte-clés, un sac à dos, un sac à main, une poussette ou même un collier d’animal, par exemple. Ils peuvent être localisés et retrouvés à l’aide d’un smartphone compatible. Les Smart Tags transmettent au format de transmission BLE (Bluetooth Low Energy), qui est une variante particulièrement économe en énergie de la transmission Bluetooth. Dans le cas des Galaxy Smart Tags, la portée devrait être de 120 mètres.

Quelles sont les conditions requises pour les balises actives?

Les Galaxy Smart Tags ne fonctionnent qu’en combinaison avec les smartphones ou tablettes Samsung sur lesquels l’application SmartThings s’exécute. Un compte Samsung, avec lequel vous vous connectez à l’application, est toujours requis pour l’utilisation. Les smartphones d’autres fabricants ne sont au moins pas encore compatibles avec les balises actives.

Comment les balises actives sont-elles configurées?

Tout d’abord, assurez-vous que le WiFi et le Bluetooth sont activés sur votre smartphone ou tablette Samsung. Démarrez l’application SmartThings et appuyez sur le symbole plus (+) dans le coin supérieur droit. Puis sélectionnez « Appareil> Tag / Tracker> Galaxy Smart Tag« . Appuyez maintenant sur le bouton de votre balise active comme indiqué sur l’écran, puis suivez les instructions supplémentaires à l’écran. Une fois la balise configurée et enregistrée dans le compte Samsung, vous devez lui donner un nom.

Appuyez sur l'icône plus (+).



Image: © Samsung / Capture d’écran: ALLUMER 2021

Sélectionnez « Appareil » pour configurer.



Appuyez sur la catégorie Tag / Tracker.



Sélectionnez le fabricant Samsung puis l’appareil « Galaxy Smart Tag ».



Appuyez une fois sur le bouton au milieu de la balise active, puis suivez les instructions supplémentaires de l’application.



Comment fonctionne le suivi avec la balise active?

Une fois la balise active configurée, vous devez l’activer pour la fonction SmartThings Find. Pour cela, il est nécessaire, entre autres, d’accorder à l’application les autorisations nécessaires pour le suivi de position du smartphone ou de la tablette.

Vous pouvez ensuite sélectionner la Smart Tag sous son nom dans l’application et afficher sa dernière position connue sur la carte. S’il se trouve à proximité, vous pouvez soit naviguer sur votre smartphone jusqu’à l’emplacement exact, soit laisser sonner le jour.

Que se passe-t-il si la Smart Tag est trop éloignée pour Bluetooth?

Si vous avez perdu la balise active quelque part et que vous n’êtes plus dans le rayon de 120 mètres du signal BLE, vous pouvez toujours la trouver. La Smart Tag peut également être localisée par d’autres smartphones et tablettes Samsung avec l’application SmartThings activée.

Les Smart Tags peuvent également être trouvés en dehors de la portée Bluetooth.

Les appareils respectifs captent même automatiquement son signal dès qu’ils sont à portée et vous le transmettent via l’application. Les propriétaires des autres appareils ne le remarquent même pas. Étant donné que la Smart Tag est enregistrée sur votre compte Samsung et que le signal est transmis sous forme cryptée, vous seul pouvez voir la position dans l’application SmartThings.

La balise active peut-elle également trouver le smartphone?

Le suivi avec les Galaxy Smart Tags fonctionne également dans l’autre sens. Si vous le souhaitez, vous pouvez programmer une journée pour qu’elle fasse sonner votre smartphone en maintenant le bouton enfoncé pendant une longue période. Ceci est particulièrement utile si vous l’avez égaré quelque part dans la maison. Dans ce qui suit, vous apprendrez comment activer le suivi inverse:

Ouvrez l’application SmartThings et choisissez votre balise active. Activez le curseur derrière l’option « Trouvez votre appareil par tag« .

« Trouver votre appareil par tag » active le suivi inverse via la balise active.

Comment la balise intelligente peut-elle être utilisée comme télécommande pour maison intelligente?

À propos, un Galaxy Smart Tag peut également être utilisé comme télécommande pour la maison intelligente pour divers appareils tels que des lampes ou des prises intelligentes. Le bouton du jour se voit attribuer une action spécifique. La condition préalable pour cela, cependant, est que les appareils correspondants soient compatibles avec SmartThings et aient été couplés à l’application.

Ouvrez l’application SmartThings et sélectionnez la balise active. Faites défiler jusqu’à l’option « Utiliser le bouton pour les règles« . Appuyez sur l’icône plus (+) sous « Puis« et sélectionnez l’option »Unités de contrôle« . Sélectionnez maintenant l’appareil lié qui doit être contrôlé avec le bouton. Choisissez ensuite l’action qui doit être déclenchée en appuyant sur le bouton de la balise active – par exemple, allumer et éteindre le téléviseur. Confirmez votre sélection avec Enregistrer.

Via les « appareils de contrôle », vous pouvez attribuer une fonction Smart Home au bouton de la balise active.

