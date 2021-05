Samsung Galaxy S8: le support de mise à jour sera interrompu

Samsung Galaxy S8 64 Go noir

Le Samsung Galaxy S8 64GB Noir reconditionné a lancé la nouvelle génération de smartphones. Son séduisant boîtier est en verre et en métal et son écran aux bords incurvés occupe presque toute la face avant. Le Samsung Galaxy S8 64GB Noir reconditionné peut se déverrouiller avec plusieurs parties de votre corps puisqu'il est doté d'un lecteur d'iris, d'un capteur d'empreinte et de la reconnaissance faciale. Il se dote également d'un nouveau bouton principal, dématérialisé, placé sous l'écran et répondant à la pression. Son boîtier entièrement en métal et en verre magnifie un superbe écran de 5,8 pouces. Samsung a réussi le défi de faire rentrer un écran panoramique dans un format compact et étanche à l'eau. Avec seulement 8 mm d'épaisseur et 155 g sur la balance, le S8 conserve une excellente maniabilité. Sa définition Quad HD de 2 960x1 440 pixels est combinée à la technologie Super AMOLED pour vous faire profiter d'images détaillées aux couleurs riches. Le Samsung Galaxy S8 64GB Noir reconditionné embarque un processeur 8 coeurs ainsi que 4GB de mémoire vive. Cette puissance est idéale pour envoyer des mails à vos collaborateurs le dimanche soir, jouer à des jeux vidéo lors des réunions ou filmer les chutes de vos enfants. Vous enregistrerez vos nombreuses applications, photos et vidéos sur la mémoire interne de 64GB. Les plus gourmands ajouteront une carte micro SD qui permet d'étendre le stockage jusqu'à 256GB. L'appareil photo 12 Mégapixels est équipé d'un capteur Dual Pixel avec autofocus et ouverture f/1,7. En mouvement, en mode rafale et même dans l'obscurité, il est impossible de rater vos photos. Chez Recommerce, nous voulons vous faire vivre l'expérience la plus authentique avec votre Samsung Galaxy S8 64GB Noir reconditionné. C'est pourquoi tous les accessoires nécessaires à son fonctionnement sont fournis, dont le chargeur secteur et le câble USB. Vous recevrez également des écouteurs et l'outil pour carte SIM. Tous ces accessoires d'origine sont livrés neufs. Le Samsung Galaxy S8 64GB Noir reconditionné a été désimlocké, ce qui signifie qu'il est prêt à recevoir la carte Nano SIM de n'importe quel opérateur mobile. Vous pouvez conserver votre abonnement ou en choisir un nouveau. De plus, il a été réinitialisé, vidé des données de l'utilisateur précédent et minutieusement inspecté par un expert Recommerce. Vous bénéficiez d'une garantie de 12 mois. De plus, la livraison est offerte si vous choisissez d'être livré dans un point de retrait. Vous pouvez également opter pour la livraison payante à domicile. Le DAS (débit d’absorption spécifique) des téléphones mobiles quantifie le niveau d’exposition maximal de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques, pour la tête, un membre ou le tronc. La réglementation française impose que le DAS ne dépasse pas 2 W/ kg pour le tronc et la tête, et 4 W/kg pour les membres.