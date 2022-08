Samsung Galaxy S23 Ultra: a révélé plus de fonctionnalités du nouveau terminal franchisé de la firme coréenne

Le célèbre leaker Ice Universe a révélé que le Samsung Galaxy S23 Ultra aura un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 et une batterie de 5 000 mAh avec une charge rapide de 45 W.

Au cours des dernières semaines, nous n’avons cessé de recevoir des informations sur les nouveaux terminaux vedettes du géant coréen, certains Samsung Galaxy S23 qui verront le jour en 2023.

Plus précisément, nous apprenons à connaître de plus en plus de détails sur le smartphone le plus avancé de la nouvelle série Galaxy S23 et donc, après vous avoir récemment dit que le Samsung Galaxy S23 Ultra aura un appareil photo de 200 mégapixels, nous pouvons maintenant vous le révéler . plus de caractéristiques du nouveau terminal franchisé de la firme coréenne comme son processeur ou sa batterie.

C’est tout ce que nous savons à ce jour sur le Samsung Galaxy S23 Ultra

Le leaker bien connu Ice Universe a récemment partagé un post sur le réseau social chinois Weibo dans lequel il expose certaines des fonctionnalités du nouveau Samsung Galaxy S23 Ultra.

Ainsi, selon cette fuite, le nouveau fleuron de Samsung sera équipé du nouveau processeur star de Qualcomm, un Snapdragon 8 Gen 2 qui n’a pas encore été présenté et cela améliorera l’efficacité de son prédécesseur, le Snapdragon 8+ Gen 1.

De même, le leaker populaire a également révélé que le Samsung Galaxy S23 Ultra aura une batterie de 5 000 mAh, la même que son prédécesseur, le Samsung Galaxy S22 Ultra. En ce sens, il est très probable que la batterie du Galaxy S23 Ultra ait une vitesse de charge supérieure à celle du Galaxy S22 Ultra, dépassant ainsi les 45W de ce.

Samsung utilisera des processeurs Qualcomm dans tous les Samsung Galaxy S23

Évidemment, ce ne sont que des fuites et c’est toujours trop tôt pour dire que le Samsung Galaxy S23 Ultra aura ces fonctionnalitéscar il reste encore quelques mois avant son lancement et pendant ce temps beaucoup de choses peuvent changer.

