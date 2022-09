Samsung Galaxy S23, S23+ et S23 Ultra : premiers indices et quelques uns ? améliorations par rapport au Galaxy S22

Selon Ice Universe, les S23 et S23+ ne recevront qu’un nouveau chipset, tandis que le S23 Ultra maintiendra le concept avec une nouvelle puce, un nouvel écran et des améliorations en photographie.

Oui, il reste plusieurs mois pour répondre aux Galaxy S23 et qu’il est donc trop tôt pour parler de la nouvelle génération de stars sud-coréennes, mais l’iPhone 14 vient d’arriver dans le perchoir et il semble que Quelques les fuites liés à Samsung ont commencé à déplacer le nid de frelons faire attention et ‘petite maison’ à ceux de Koh Dong-jin.

En fait, la nouvelle est importante car qualité du filtrequi n’est autre que @UniverseIcesans doute une voix assez autoritaire dans le monde Samsung également avec une grande connaissance du marché et des chaînes d’approvisionnement, ce qui vous aide à être toujours plus proche du succès.

Dans ce cas, le bien Ice Universe a élargi tout ce que nous savions déjà sur le Galaxy S23 et son changement très important de stratégie avec les puces, puisqu’apparemment Samsung utilisera finalement Qualcomm et son Snapdragon 8 Gen2 sur tous les marchés, faisant fi de l’Exynos, qui servira le milieu de gamme, en plus d’adopter son propre capteur ISOCELL HP1 avec 200 mégapixels pour la variante Ultra.

C’est ce que nous dit le leaker populaire sur ton compte Twitter:

L’information actuelle, S23/S23+, rien n’a changé sauf la puce. Rien n’a changé dans le S23 Ultra à l’exception de la puce, de l’écran et de l’appareil photo principal. Bien sûr, ce n’est qu’une idée approximative, je vais vérifier le reste des changements.

Comme vous l’avez peut-être vu, Ice Universe s’inscrit dans la lignée les rumeurs précédentes qui parlaient d’une génération de transitionce qui servirait d’amélioration logique mais sans supposer une grande révolution qui devra attendre maintenant, puisque Les ressources de Samsung semblent être dérivées du Galaxy Z et dans ces formats pliants où le géant sud-coréen n’a pas de concurrence sérieuse au niveau mondial.

Donc, Le Galaxy S23 et le Galaxy S23+ répéteraient les formes, le design et la plate-forme matérielle dans son intégralité au moins pratiquement, avec le même écran, les mêmes caméras et des batteries identiques, laissant le Qualcomm Snapdragon 8 Gen2 comme seule nouveauté remarquable.

Concernant le plus différentiel Samsung Galaxy S23 Ultradans votre cas, il sautera avec le nouveau jeu de puces Le haut de gamme de Qualcomm et quelques autres améliorations, qui impliquent évidemment le appareil photo principal avec 200 mégapixels et une nouvelle génération de Dynamic AMOLED 2Xen gardant la batterie, la mémoire et les autres composants également inchangés, ainsi que le concept ‘remarquer’ avec son S-Pen et tout.

Nous verrons plus de rumeurs donc nous serons attentifs dans les semaines à venir, mais bien que il faut les prendre avec sportivité que des personnes autorisées comme Ice Universe s’aventurent à lancer des déclarations comme celles-ci nous font pense qu’effectivement Samsung sera très continu en 2023.

