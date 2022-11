Samsung Galaxy S23 : ce sera votre Qualcomm Snapdragon 8 Gen2 vitaminé

in

Seul le Galaxy S23 de Samsung sera équipé du Snapdragon 8 Gen2 le plus puissant, avec jusqu’à 3,36 GHz pour son CPU et 719 MHz pour le GPU Adreno 740.

Il y a quelques jours à peine, nous avons découvert le nouveau Qualcomm Snapdragon 8 Gen2 avec tous ses détails, y compris une collaboration sans précédent entre la société de San Diego et Samsung qui vraisemblablement profiteraient pour leur Galaxy S23 d’éditions exclusives avec nom de famille ‘Pro’ du chipset le plus performant des nord-américains qui sera, par extension, la grande vedette du coupé plus prime en 2023.

Et oui, les amis, si tous les chemins mènent à Rome et que toutes les fuites parlent de la même chose, on peut commencer à Confirmez officiellement que le Galaxy S23 ne montera pas d’Exynos sur aucun marché optant globalement pour le Snadpdragon 8 Gen2, bien que dans son cas se différencie des autres fabricants avec une édition plus puissante qu’ils utiliseront exclusivement au moins dans leurs premiers pas.

Il est tôt pour les confirmations, on le sait, et en fait de cet accord entre Qualcomm et Samsung n’a transcendé aucune information fiable ni officiel sauf pour ces mots sur le discours d’ouverture de Qualcomm dans lequel Samsung a été annoncé comme partenaire officiel pour une « série Snapdragon Pro » dont nous avons encore des détails.

En tout cas, la rumeur tourne vite, et un illustre filtre comme @UniverseIce il voulait nous devancer les premiers détails de cela « Muflier Pro » que le Galaxy S23 montera, et qu’apparemment viendra avec des vitamines grâce à un overclocker à la fois dans la partie des processus et dans les graphiques.

L’édition spéciale de Samsung Snapdragon 8 Gen 2 (nous ne connaissons pas encore son nom officiel) CPU 3,2 GHz → 3,36 GHz. Étonnamment, le GPU est également augmenté de 680 MHz à 719 MHz — Univers de glace (@UniverseIce) 18 novembre 2022

Comme vous l’avez peut-être vu, le Snapdragon 8 Gen2 il augmentera sa vitesse d’horloge de 3,2 GHz à 3,36 GHz dans les vaisseau amiral de Samsung, tandis que le GPU Adreno 740 fera de même de 680 MHz à environ 719 MHz cela signifiera sûrement une amélioration palpable en termes de puissance.

Évidemment, nous ne savons pas si ces améliorations signifieront consommation d’énergie plus élevée ou température de fonctionnement plus élevéequelque chose de présumable par la physique simple, mais la vérité est que Samsung aura réalisé une différenciation importante utilisant toujours le même chipset que pratiquement tous ses concurrents.

Samsung Galaxy S23, S23+ et S23 Ultra : premiers indices et quelques uns ? améliorations par rapport au Galaxy S22

Nous supposons que Samsung aura déjà pris en compte cette amélioration et cette augmentation de la consommation et de la température dans la conception du Galaxy S23, et que les utilisateurs auront sûrement différents profils d’utilisation pour prioriser l’autonomie ou la puissance selon les besoinsactivation automatique ou manuelle.

Quant au Snapdragon 8 Gen2, il faut déjà savoir qu’il utilise le Lithographie TSMC 4 nanomètresavec une nouvelle architecture qui part de 1 cœur Cortex-X3 à 3,2 GHz hautes performances, accompagnées de 4 cœurs Cortex-A715 à 2,8 GHz Oui 3 cœurs Cortex-A510 supplémentaires à 2,0 GHz faible consommation.

Le Qualcomm Snapdragon 8 Gen2 promet déjà beaucoup, mais c’est que les Galaxy S23 recevront également une version exclusive « overclockée » qui sera plus puissante et les différenciera de tous les Android haut de gamme.

Vous aurez un GPU Adreno 740 avec tracé laser temps réel Oui jeu vidéo HDR jusqu’à 10 bits, ajoutant la possibilité de se déplacer Écrans QHD+ jusqu’à un taux de rafraîchissement de 144 hertz et un modem Snapdragon X70 à la pointe de la technologie.

La compatibilité ne manquera pas avec les protocoles de connectivité mis à jour, Bluetooth 5.3 LE et Wi-Fi 7 jusqu’à 5,8 Gbit/sni la nouvelle NPU Processeur hexagonal Qualcomm pour déplacer les calculs liés à l’IA.

