Samsung Galaxy S22 Ultra : des photos divulguées montrent un prototype

Samsung Galaxy S21 Ultra 5G

Découvrez le Galaxy S21 Ultra 5G. Un appareil photo parfaitement intégré pour révolutionner la photographie. Prenez des vidéos en 8K ultra détaillées et capturez des images à couper le souffle. Et avec le processeur Galaxy le plus rapide 3, le verre le plus résistant 3, la compatibilité 5G et une batterie longue durée, l’Ultra porte bien son nom.