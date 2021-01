Samsung Galaxy S21: voici ce que vos boîtes comprendront

Lysse Matériel Médical Ma Boîte à Mouchoirs Anti-Rhume

Utile et pratique, la boîte à mouchoirs vous permet de ranger vos mouchoirs, et d'en prendre un dès que nécessaire ! Joliment décoré, de forme rectangulaire et de coloris bleu et blanc, ce distributeur de mouchoirs peut être déposé dans chacune des pièces de votre maison. Ses caractéristiques ? 9.30 cm de