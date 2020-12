Samsung Galaxy S21: une vidéo pratique divulguée fournit les premières impressions

Une vidéo a récemment fait surface sur YouTube montrant un Samsung Galaxy S21 entièrement fonctionnel en action. Les parties masquées du smartphone indiquent qu’il pourrait s’agir d’un prototype du smartphone. L’utilisateur effectue également un test de référence avec le smartphone dans la vidéo.

Le propriétaire du Galaxy S21 montre l’appareil dans sa vidéo pratique de tous les côtés et donne également une note. Il ne semble pas venir des USA car il prétend ne pas savoir si le smartphone est déjà apparu aux USA. Selon ses propres déclarations, il a pu tester le Samsung Galaxy S21 pendant trois bonnes semaines. Dans l’ensemble, il est satisfait du smartphone.

Couleurs sursaturées, mais bonne netteté

Il y a une petite critique sur les couleurs des photos. Les couleurs des photos prises sont globalement trop bleues et trop vertes. La netteté des photos est cependant très convaincante. Les couleurs riches des photos sont assez courantes pour les smartphones Samsung. Étant donné que le propriétaire utilisait auparavant un Huawei Mate 20 Pro selon ses propres déclarations, les couleurs riches sont probablement un peu étranges pour lui.

Meilleur résultat de référence – mais avec quel processeur?

Dans la vidéo, le propriétaire du Galaxy S21 commence également un benchmark en direct avec le logiciel Geekbench 5. Le test de référence prend un certain temps à s’exécuter, mais au final, le smartphone peut afficher les valeurs les plus importantes: 1115 points en single-core Test et 3326 points dans le test multicœur. Cela placerait le smartphone à la première place sur Geekbench lors d’un test officiel dans les deux catégories. Malheureusement, nous ne savons pas si le processeur est l’Exynos 2100 ou le Snapdragon 888.