Samsung Galaxy S21: une nouvelle fuite montre le design

Une nouvelle fuite fournit des informations supplémentaires sur le design du Samsung Galaxy S21. Apparemment, le fabricant a principalement affiné le look du dos.

Les fuites pour le prochain Samsung Galaxy S21 ne s’arrêtent jamais. Maintenant, un autre rapport vient de Chine avec des photos des trois modèles S21, qui est basé sur les documents d’un fabricant d’étuis pour smartphone. C’est ce que rapporte GizChina. Comme les fuites précédentes l’ont déjà indiqué, Samsung affine apparemment davantage le concept optique de la série Galaxy S20.

Nouveau module caméra à l’arrière

Alors que les smartphones de la série Galaxy S21 ne diffèrent guère de ceux de la gamme de modèles S20 à l’avant, le module de caméra nouvellement conçu est frappant à l’arrière. Cela entre évidemment directement dans le cadre du smartphone. Si cette conception est confirmée dans les appareils finaux, les nouveaux modèles Galaxy se démarqueraient optiquement de la concurrence plus qu’avant.

Le système de caméra du Galaxy S21 et du Galaxy S21 + serait similaire à celui des S20 et S20 +. En plus d’un objectif standard de 12 mégapixels et d’un objectif ultra grand angle de 12 mégapixels, un objectif zoom de 64 mégapixels sera probablement utilisé à nouveau. Avec le Galaxy S21 Ultra, Samsung est susceptible d’installer en même temps un capteur principal de 108 mégapixels et un objectif ultra grand-angle de 12 mégapixels, deux téléobjectifs de 10 mégapixels chacun: un pour trois fois le zoom et un avec dix fois le niveau de zoom.

Processeurs rapides probables dans tous les modèles

Selon les fuites précédentes, les smartphones de la série Galaxy S21 sont alimentés par un Snapdragon 875 ou Exynos 2100. Les deux processeurs doivent être fabriqués sur la base de l’ARM Cortex X1 Supercore dans le processus de 5 nanomètres et pourraient – contrairement au Snapdragon et Exynos Puces de la génération précédente – les deux offrent des performances très similaires.

Samsung pourrait baisser le prix d’entrée

Les écrans des Galaxy S21 et S21 + devraient mesurer 6,2 et 6,7 pouces. Selon certaines indications, Samsung vise un prix de départ plus bas que d’habitude pour les deux nouvelles éditions.Le Galaxy S21 Ultra aura un écran de 6,8 pouces et devrait continuer à coûter des numéros à quatre chiffres.

Pour le moment, tous les signes indiquent que Samsung a l’intention de présenter les nouveaux appareils dès janvier 2021. Ce serait un moment inhabituellement précoce, jusqu’à présent, les nouveaux appareils de la série Galaxy S sont toujours apparus en mars ou même en avril.