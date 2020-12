Samsung Galaxy S21 Ultra: voici toutes les spécifications

Un jour seulement après la fuite des photos de presse du Samsung Galaxy S21 Ultra, toutes les données techniques suivront. Entre autres choses, il semble certain que le smartphone supportera réellement le Stylus S-Pen.

Derrière la publication des spécifications se trouve à nouveau le site Web WinFuture, qui a déjà diffusé jeudi les photos de presse apparemment officielles du Samsung Galaxy S21 Ultra.

La version européenne du S21 Ultra devrait fonctionner avec la nouvelle puce Exynos 2100, qui dispose d’un total de huit cœurs de processeur et dont le cœur ultra-performant fonctionne à 2,9 gigahertz. Les autres cœurs fonctionnent à un maximum de 2,4 GHz. La mémoire principale est essentiellement de 12 Go de RAM; la mémoire interne est de 128, 256 ou 512 Go, selon le modèle.

S-Pen comme accessoire en option

WinFuture confirme également la prise en charge du S-Pen pour le S21 Ultra – une nouveauté pour la série Galaxy S. Cependant, le stylet connu de la série Note ne sera qu’un accessoire optionnel et ne trouvera aucun espace dans le boîtier du smartphone.

L’écran de 6,8 pouces du Samsung Galaxy S21 Ultra serait presque complètement plat, la résolution est de 3200 x 1440 pixels et la densité de pixels est de 515 ppp. L’écran est au format 20: 9, le taux de rafraîchissement est au maximum de 120 Hertz. L’écran est également protégé par Gorilla Glass 7 (également connu sous le nom de Gorilla Glass Victus).

Caméra arrière nouvellement conçue

Les caméras arrière sont l’une des autres caractéristiques principales du nouveau Galaxy S21 Ultra. Le module de caméra nouvellement conçu est maintenant au moins partiellement entouré par le cadre du boîtier, ce qui le fait paraître encore plus grand. L’appareil photo dispose d’un autofocus laser et de deux zooms téléobjectif de 10 MP avec différents grossissements (3x et 10x).

De plus, une caméra ultra grand angle avec une résolution de 12 mégapixels est également installée. Le centre d’attention, cependant, est le nouveau capteur principal de 108 mégapixels avec stabilisation optique de l’image. La caméra frontale de 40 MP du Galaxy S21 Ultra est située dans un trou au centre de l’écran.

Sortie et prix

Le Samsung Galaxy S21 Ultra sera officiellement présenté avec les S21 et S21 + le 14 janvier. Le prix du S21 Ultra devrait être d’au moins 1399 euros.