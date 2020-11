Samsung Galaxy S21 Ultra prend en charge le S Pen, dont le lancement est prévu le 14 janvier 2021

Tendance FP16 nov.2020 13:13:27 IST

Samsung devrait lancer le Galaxy S21 Ultra en janvier 2021. À l’approche de la date de dévoilement, des fuites sur le smartphone ont commencé à créer un buzz sur les réseaux sociaux. Selon la dernière fuite, le Samsung Galaxy S21 Ultra prend en charge le stylet S Pen. Pronostiqueur populaire Univers de glace a déclaré dans un tweet récent: « Oui, je peux confirmer à 100% que S21 Ultra prend en charge S Pen. »

Le pronostiqueur a également partagé des images de référence de deux autres smartphones de la série Samsung Galaxy S21 – Galaxy S21, Galaxy S21 Plus.

Oui, je peux confirmer à 100% que le S21 Ultra prend en charge le S Pen – Univers de glace (@UniverseIce) 12 novembre 2020

Dans les images partagées, les deux smartphones auront un affichage perforé pour la caméra selfie au centre. L’écran du Samsung Galaxy S21 Plus sera un peu plus grand que celui du Samsung Galaxy S21. Les smartphones auraient des lunettes incurvées.

Galaxy S21 et S21 + pic.twitter.com/BzIpHfdnXv – Univers de glace (@UniverseIce) 13 novembre 2020

Le mois dernier, le pronostiqueur Ishan Agarwal a déclaré que le Samsung Galaxy S21 Ultra serait doté d’un écran de 6,8 pouces avec écran Dynamic AMOLED 2X.

Le smartphone fonctionnera sur One UI 3.0 Android 11. Le module caméra de l’appareil est susceptible d’être plus grand et d’avoir un Caméra arrière principale de 108 MP et caméra selfie 40 MP.

Le Samsung Galaxy S21 Ultra devrait être livré avec une batterie de 5000 mAh.

Le Samsung Galaxy S21 est susceptible d’avoir un écran plat de 6,2 pouces avec une découpe de perforation de caméra selfie unique et centrée.

Plus tôt ce mois-ci, le pronostiqueur Jon Prosser a révélé que La série Samsung Galaxy S21 sera lancée le 14 janvier 2021. La pré-commande débutera à partir de la date de lancement tandis que les smartphones seront mis en vente à partir du 29 janvier.

Prosser a également déclaré que Samsung allait probablement lancer la prochaine série Galaxy S21 dans des variantes de couleurs noir, blanc, gris, argent, violet et rose.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂